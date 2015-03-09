Oy kullanacaklar dikkat! Bugün son gün

7 Haziran 2015'te yapılacak genel seçimlerde oy kullanacak olup adres değişikliği yapmak isteyenler için son gün bugün. Seçimlerde istediği yerde oy kullanmak isteyenlerin adres değişikliğini bugün (9 Mart 2015) tarihinde kadar nüfus müdürlüklerine yapacakları başvuruyla bildirmeleri gerekiyor. O tarihten sonra YSK'nın kararına göre seçmen listelerinin askıda kaldığı 12-27 Mart tarihleri arasında yeni adres beyanında bulunanların kayıtlarının onay yetkisi seçim kurullarının elinde.

Ne yapmalı?

* İkamet değişikliği için nüfus cüzdanı aslı ile bulunduğu ilin nüfus müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

* Eğer ikamet ettiği konutta herhangi bir kişi kayıtlı değilse yani boş ise herhangi bir belge istenmiyor ve kaydı yapılıyor.

* Konutta daha önce bir kayıt var ise yeni kayıt yapılabilmesi için üzerine kayıtlı elektrik, su ve doğalgaz faturasını ibraz etmesi gerekiyor.

* Üzerine kayıtlı herhangi bir fatura beyan edemeyenler ise apartman yöneticisinden veya bağlı olduğu muhtarlıktan orada ikamet ettiğine dair yazılı bir belge getirmesi yeterli.

Öğrenciler

* Öğrenim gördüğü yerde oy kullanmak isteyen öğrencilerin ikametlerini eğitimlerinin devam ettiği okulun bulunduğu kente almaları gerekiyor.

* Evde kalıyorlarsa üzerilerine kayıtlı fatura veya kira sözleşmesiyle, yurtta yaşıyorlarsa müdürlükten alınacak bir yazıyla bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak seçmen kayıtlarını yaptırabilecek.

12 Mart'ta askıya çıkıyor

7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanacakların isimlerinin yazılı olduğu seçmen listeleri 12 Mart'ta askıya çıkacak. Mahalle muhtarlıklarına asılacak olan listeler 27 Mart günü akşam 17.00'ye kadar askıda kalacak.

Bu süre içerisinde listelerde ismi olmayan, seçmen bilgileri yanlış yazılan ya da adres değişikliği yapanlar nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli düzeltmeleri yaptırabilecek.

Seçmen bilgilerini düzeltmek isteyenlerin sorun yaşamamaları için bunlara dikkat etmesi gerekiyor.

* İsmi seçmen listesinde olmayanların, ikamet ettiği ilçenin nüfus müdürlüğüne giderek adres kaydını yaptırması gerekiyor.

* İkametini taşıyanlar ise yeni adreslerinde oy kullanabilmek için adlarına kayıtlı, elektrik, su, doğalgaz faturalarından herhangi biriyle seçmen kaydını yaptırabilir.

* Kiracı ise noter tasdikli kira sözleşmesiyle ilçe nüfus müdürlüğüne adres beyanında bulunabilecek.