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Otomotiv ihracatı rekora koşuyor

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, son 27 aydır aralıksız ihracat artışı grafiğini sürdürüyor

Otomotiv ihracatı rekora koşuyor

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, son 27 aydır aralıksız ihracat artışı grafiğini sürdürüyor

06 Mayıs 2018 Pazar 21:54
Otomotiv ihracatı rekora koşuyor
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ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) nisan ayı verilerine göre, sektörün nisan ayı ihracatı yüzde 27 artışla 2 milyar 903 milyon dolar oldu. 2018 Mart ayında 3,1 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv, nisanda ise aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün son üç aylık ihracat ortalaması 3 milyar dolara yükseldi. Ocak-nisan dönemi ihracatı ise yüzde 20 artışla 11 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşen sektörün, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay da yüzde 21,5'i buldu.
ÜRÜN VE ÜLKE BAZINDA DA ARTIŞ YAŞANDI
Ürün grupları bazında ise nisan ayında otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 30 artışla 953 milyon, binek otomobil ihracatı yüzde 29 artışla 1 milyar 245 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16 yükselişle 473 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 6 artışla 149 milyon dolar oldu. Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya artış yüzde 30 olurken, Fransa'ya yüzde 41, Romanya'ya yüzde 49, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yüzde 44, Rusya'ya yüzde 76 artış yaşandı. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 65 artarken, İspanya'ya yüzde 84, Belçika'ya yüzde 65, İsrail'e yüzde 47, Hollanda'ya yüzde 72, İsveç'e yüzde 79 artış oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 25 gerileme olurken, İtalya'ya yüzde 46, Belçika'ya yüzde 28, Hollanda'ya yüzde 80, Almanya'ya yüzde 54 artış kaydedildi. Otobüs, minibüs ve midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya i dış satımda yüzde 32 düşüş görülürken, Fransa'ya yüzde 33, Polonya'ya yüzde 72 artış yaşandı.

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Türkiye IhracatıOtomotiv Ihracatı
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