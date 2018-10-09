Otomobilin çarptığı Ceren yaşam savaşı veriyor

MANAVGAT'TA dün saat 13.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yaya geçidinde Mehmet K.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucunda anne Nurgül Aksoy ile çocukları Şehriyenaz Aksoy ve Ceren Aksoy yaralandı. Durumu iyi olan Şehriyenaz Aksoy Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne Nurgül Aksoy ile kızı Ceren Aksoy ise Manavgat'ta özel bir hastaneye götürüldü. Dün ameliyat edilen Nurgül Aksoy'un durumunun iyi olduğu ve servise çıkarıldığı öğrenildi. Durumu ağır olan Ceren Aksoy ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ceren Aksoy'un yoğun bakımda tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan kazaya karışan sürücü Mehmet K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Mehmet K., kazadan dolayı büyük şok yaşadığını, çok pişmanlık duyduğunu ve yaya geçidindeki yayaları görmediğini söyledi.