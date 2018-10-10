Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Ceren toprağa verildi

PAZARTESİ günü annesi ve ablasıyla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Antalya Vakıf Yaşam Hastanesinde yaşamını yitiren Küçük Hasan İlkokulu Anasınıfı öğrencisi olan 6 yaşındaki Ceren Aksoy’un cenazesi Dolbazlar mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Ceren Aksoy, durumunun ağır olması nedeniyle yapılan müdahalenin ardından Antalya Vakıf Yaşam Hastanesine sevk edilmişti. Bugün sabah yaşamını yitiren Ceren Aksoy’un cenazesi hastaneden alınarak Manavgat Kavaklı Mezarlığında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne getirildi. Cenazenin Dolbazlar Mahallesi’ne getirilmesi sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ceren Aksoy’un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Dolbazlar mezarlığında toprağa verildi.