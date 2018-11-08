Otomobil bagajında geldiği Türkiye'de şampiyon halterciler yetiştiriyor

BULGARİSTAN'IN geçim sıkıntısı yaşayan 9 çocuklu ailenin 7'nci çocuğu olarak Kırcaali'de dünyaya gelen Ekrem Celil, 7 yaşında haltere başladı. Türk olduğu için Bulgaristan'da uğradığı ayrımcılıktan dolayı genç yaşta sporu bırakan Celil, gazinoda paspasçılık yaparak geçimini sağladı. Zamanın Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut, 1998 yılında Türk asıllı Celil'i, 19 yaşındayken Türkiye'ye getirdi. Bulgaristan sınırından otomobil bagajında Türkiye'ye giriş yapan Celil, turist vizesiyle Ankara'da 2 yıl ikamet edip halter milli takımıyla şampiyonalara katıldı. Celil, 2000 yılında 68 kiloda gençler dünya şampiyonu, 2001 ve 2004'te büyükler Avrupa şampiyonu, 2005'te Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluk kazandı. Türk halter sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile milli takımda podyuma çıkan Celil, kazandığı başarıların ardından 7 yıl önce aktif sporculuğu bırakarak, Antalya'da antrenörlüğe başladı.

AY YILDIZLI FORMAYLA MADALYA AŞKI

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapan ve günde 10 saat çalışan Celil, hayatını başarılı sporcular yetiştirmeye adadı. Çoğu bedensel engelli gence halter sporunu sevdiren Celil, ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle okuldan sonra kaportacı, hurdacıda çalışan öğrenciler ya da işsiz gençlere şampiyonluk yaşattı. Antalya Spor Salonu'ndaki halter antrenman salonunda 6 bedensel engelli sporcuyu gelecek yıl dünya şampiyonasına hazırlayan Celil, "Uzun yıllar ay yıldızlı formayla başarılar elde ettikten sonra antrenörlüğe başladım. Şimdi genç sporcular yetiştiriyorum. Engelli sporculara antrenörlük yapıyorum. Engelli bireylerin evlerinde dört duvar arasında kalmasını istemiyorum. Engelli bireylerin sporla başarılar kazanmasını hedefliyorum. 6 engelli sporcum gelecek yıl dünya şampiyonasına katılacak. Onların madalya kazanmasını, olimpiyatlara katılmasını hedefliyoruz. Halterde A milli formayla büyük başarılar elde ettim. Onların kazanacağı başarılar da beni gururlandıracak" dedi.

ENGELLERİ HALTERLE KALDIRDI

Celil'in yetiştirdiği sporculardan Faruk Öztürk, doğuştan engelli birey olarak tekerlekli sandalyeye mahkum sürdürdüğü hayatını halterle değiştirdi. Halter sporunda 2014'te Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takım forması giymeye başlayan Faruk Öztürk, 2015'te Avrupa ikincisi ve 2017'de dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefleyen Öztürk, "Olimpiyata katılmaya hak kazanmak için gelecek yıl dünya şampiyonasında mücadele edeceğim. Dünya şampiyonasında altın madalya kazanıp, olimpiyatta ülkemi temsil etmek istiyorum. Engelim bana engel değil. Hayattaki engelleri halterdeki başarılarla kaldıracağıma inanıyorum" diye konuştu.

ENGEL TANIMAYAN HALTERCİ

Doğuştan spina bifida (omurilikte gelişim bozukluğu) hastalığından dolayı tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren Simge Elif Poyraz (22) ise 6 ay önce başladığı halter sporunda katıldığı ilk şampiyonada Türkiye ikincisi oldu. Gelecek yıl yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlanan Simge Elif Poyraz, "Hedefim Avrupa şampiyonluğu. Engelim bana hiçbir zaman engel olmadı. Tüm engelleri aşarak halterde başarı yakaladım. Engelli bireylerin eve kapatılmasını istemiyoruz. Kazanacağımız madalyalarla Türkiye'nin gururu olacağız" diye konuştu.

KAPICILIKTAN OLİMPİYAT HAYALİNE

Kapıcılık yapan ailesine apartmanın çöp toplama ve temizlik işlerinde yardım eden, 130 santimetre boy ve 49 kilogram ağırlığa sahip Soner Coşkun (20), Meksika'da geçen yıl elde ettiği dünya üçüncülüğünün ardından olimpiyat madalyası ile başarısını taçlandırmak istediğini aktardı. Akondroplazi (cücelik) nedeniyle çocukluğunda zor günler geçirduğunu belirten Coşkun, "Sporla kendime güvenim çok arttı. Başarımla ailemi gururlandırmak istiyorum" dedi.

OLİMPİYAT MADALYASIYLA KENDİSİNİ İSPATLAMA ARZUSU

Otellerde animatörlük yaparken haltere başlayan 1 metre 35 santimetre boyundaki Serkan Çakmaz (20) ise boyu nedeniyle yıllarca hissettiği dışlanmışlık duygusunu aşmayı ve başarılı sporcu olmayı istiyor. 2017 ve 2018'de Türkiye şampiyonluğunu kazanan ve milli takım formasını giymenin gururunu yaşayan Serkan Çakmaz, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya kazanma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Çakmaz, paralimpikte olimpiyat şampiyonluğu kazanarak, kendini ispatlamayı istediğini söyledi.

KIRMIZI RUJLU HALTERCİNİN GURURLANDIRAN GÜCÜ

8 ay önce haltere başlayan 134 santimetre boyundaki Reyhan Polat (25), katıldığı ilk şampiyonada Türkiye birincisi oldu. Podyuma çıkmadan makyaj yapıp, şans getirdiğine inandığı kırmızı rujunu sürdükten sonra halteri kaldıran Reyhan'ın hayali olimpiyat madalyası kazanmak. Gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanan Reyhan Polat, "Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum. Asıl hedefim olimpiyatta madalya kazanmak. Halter benim için gücü ifade ediyor. Halter beni daha güçlü kadın yapıyor. Başarılarımla Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum" dedi.

GENÇ HALTERCİNİN ŞAMPİYONLUK HAYALİ

Doğuştan bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren Zeki Korkmaz (15) ise fizik tedavi merkezinde tanıştığı antrenörünün aracılığıyla haltere başladı. Gelecek yıl düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmayı isteyen Zeki Korkmaz da uzun yıllar milli takım forması giyip, başarılarıyla ailesinin gurur duymasını istediğini dile getirdi.

