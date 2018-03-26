Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını...
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam...
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Yerli ilaç ve tıbbi sarf...

Otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ’de başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsü şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen özel ambulansa çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi öldü, ambulanstaki 2 kişi de yaralandı

Otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ’de başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsü şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen özel ambulansa çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi öldü, ambulanstaki 2 kişi de yaralandı

26 Mart 2018 Pazartesi 10:29
Otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralı
banner404

KAZA saat 23.30 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı’nda meydana geldi. Malatya’dan Kayseri yönüne giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm’ün şerit ihlali yapmasıyla otomobil, karşı yönden gelen Malatya’ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı.

Kayseri’de otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralıCan pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm’ün (12) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kayseri’de otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralıKaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine göre, kazaya yol açtığı iddia edilen son rakam grubu belirlenemeyen 38 KY plakalı beyaz otomobilin peşine düştü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GündemTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 26 Mart 2018
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 26 Mart 2018
5 kişinin öldüğü kazayı görüntüleyebilmek için bunu yaptılar!
5 kişinin öldüğü kazayı görüntüleyebilmek için bunu yaptılar!
Ambulans şoförünün bu davranışına binlerce beğeni geldi
Ambulans şoförünün bu davranışına binlerce beğeni geldi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim