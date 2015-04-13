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Otomobil alev alev: 2 ölü

İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracına arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Çarpmanın ardından alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Otomobil alev alev: 2 ölü

İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracına arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Çarpmanın ardından alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

13 Nisan 2015 Pazartesi 09:28
Otomobil alev alev: 2 ölü
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İSTANBUL'DA Haliç Köprüsü üzerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracına arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Çarpmanın ardından alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza, Haliç Köprüsü Edirne istikameti orta yolda saat 03.00’te meydana geldi. İddia göre, Edirne istikametine aşırı hız ve zikzak yaparak ilerleyen sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, köprü üzerinde temizlik yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait süpürge aracına arkadan çarptı. 
Çarpmanın ardından alev alan otomobilde bulunan yaralı 4 kişi  yoldan geçen diğer sürücüler ile belediye işçileri tarafından araçtan çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken itfaiye ekipleri de alev alev yanan otomobile müdahale etti. 
2 KİŞİ YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı Tugay Güzel (22), Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen ve yine sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı başka bir yaralı da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  götürülürken yaşamını yitirdi. 
Ağır yaralı Gözde Sezer, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde,  ismi öğrenilemeyen diğer yaralı ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Kaza sonrası alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tamamen yanan araç hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar, otomobilin çok hızlı olduğunu ve yolda zikzak çizerek ilerlediğini öne sürdü. Aracın yandığını gören vatandaşlar içindeki 4 kişiyi çıkarttıklarını aktardı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAYNAK: Ozan URAL-İSTANBUL(DHA)

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Son Güncelleme: 13.04.2015 08:33
Anahtar Kelimeler:
Haliç KöprüsüBüyükşehir BelediyesiTemizlik AracıItfaiye Ekipler
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