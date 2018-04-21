Otobüste can pazarı!

MANAVGAT'IN Yayla ve Kavaklı Mahalleleri arasındaki hatta çalışan 07 J 2141 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait denetimli halk otobüsü şoförü Muhammet İnal geçtiğimiz pazartesi günü otobüste yolcu olarak bulunan bir kadının oturduğu koltuktan bir anda yere düştüğünü gördü. Düşerken başını da çarpan kadını gören yolcular panik halinde yardım etmeye çalışırken devreye otobüs şoförü Muhammet İnal girdi. Yolculardan hastanın çevresini açmasını isteyen şoför, otobüsün bütün kapılarını kapatıp dörtlü flaşörleri açarak korna eşliğinde hızla hastanenin yolunu tutu. Yaklaşık 4 kilometre hiçbir durakta yolcu alp indirmeyen otobüs şoförü, telefonla önceden bilgi verdiği Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine geldi.

Burada acil servis müdahalesi beklenirken, hastane bahçesine giren otobüsü gören bir başka otobüs şoförü Mustafa Güngör de, yolunu değiştirerek hastaneye girdi. Daha önce ambulanslarda görev yapan ve ilk yardım bilgisi bulunan Mustafa Güngör, önce kadının boğazına kaçan dilini çıkartıp nefes almasını sağladı ardandın da hastayı otobüse giren acil servis ekiplerine teslim etti. Kadının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.