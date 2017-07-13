'Otizmde eğitim hayatları değiştiriyor'

ALANYA'NIN Şekerhane Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede yakaladığı ivmeyle adından sıkça söz ettiren Özel Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bireylere yönelik yapılan çalışmalara devam ediliyor. Özellikle otizm tanısı konan bireylerle yapılan çalışmalarda büyük ölçüde başarı sağlanırken, ince motor, kaba motor ve taklit becerilerinin kazandırılması da önem arz ediyor. Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada, taklit becerisinin tüm çocuklarda olduğu gibi otizmli bireyler için de büyük önemi olduğu vurgulanırken, bu becerinin kazandırılması halinde otizmli bireyin sosyal ve zihinsel gelişiminin hızlanacağı belirtildi.

BİREYİN İHTİYACINA GÖRE EĞİTİM

Bir bireye otizm tanısı konduktan sonra atılacak en önemli adımın özel eğitime başlamak olduğu belirtilen açıklamada, bu eğitimlerin de bireyin ihtiyacına göre düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Motor becerilerin kazandırılması için büyük ve küçük kas taklit becerileriyle ilgili çalışmalar yapılması gerektiği anlatılan açıklamada, "Bu beceriler sayesinde otizmli bireyin psikomotor aktiviteleri kazanması da büyük ölçüde sağlanacaktır. Otizmli birey, motor becerileri kendi deneyimleriyle öğrenemez. Bu nedenle de özel eğitim alması çok önemlidir. Kaba motor becerilerle ilgili büyük kas, ince motor becerilerle ilgili ise küçük kas taklit yöntemi uygulanır ve bu doğrultuda çalışmalar yapılır. Bunun için öncelikle otizmli bireyin hareketleri incelenmelidir ve hangi motor becerisini yerine getirme konusunda zorlandığı tespit edilmelidir" denildi.

'UZMAN DESTEĞİ ALINMALI'

Özel eğitimde yapılan büyük kas taklit becerileriyle ilgili çalışmaların temel amacının çocuğa yürüme, dengede durma, ilerleme, vücudunun kaba kaslarını fonksiyonel bir biçimde kullanma yeteneği kazandırmak olduğu anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kas gelişimi ve motor beceriler 2 yaşından sonra hızlandığı için, bu süreçte yapılan çalışmaların önemi büyüktür. Ancak daha büyük yaştaki çocuklarda da taklit becerileri bu şekilde geliştirilebilir. Küçük kas taklit becerileri ise, el becerilerinin kazanılmasına yöneliktir. Kalem tutma, çatal-kaşık kullanma gibi beceriler bunlara örnek olarak verilebilir. Bu taklit eğitiminin temel amacı çocuğun ince kaslarını işlevsel bir biçimde kullanmasını ve çeşitli faaliyetleri yerine getirebilmesini sağlamaktır." Açıklamada, ailelerin çocuklarında konuşmada gecikmeler, göz temasında sıkıntılar, sosyal ortamlara uyum sağlayamama gibi aynı yaştaki diğer çocukların davranışlarından farklı davranışlar gözlemlemesi halinde mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiği de ifade edildi.