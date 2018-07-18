Otellerin web sitelerini kopyalama yoluyla dolandırıcılık

DOLANDIRICILAR otellerin web sitelerini aynen kopyalarken çoğu kimsenin dikkat etmeyeceği adres uzantısına ekleme yaparak bunu yapıyor.

Oteller kendi adlarına satış yapılmış gibi gerçekleştirilen işlemi müşteri otele geldiğinde ya da telefon edip rezervasyon teyidi için telefonla arandıklarında olayı öğreniyor.

Hürriyet Gazetesi’nden Burak Coşan’ın haberine göre gerçek internet sitelerinin birebir kopyalanmasına dayanan 'oltalama' denilen yöntemini kullanan dolandırıcıların son kurbanı Bodrum'daki Sianji Otel oldu.

Dolandırıcılık, 'oltalama' kurbanı müşterilerin Sianji Otel'i arayıp transfer istemeleriyle ortaya çıktı.

Oltalama olarak adlandırılan bu dolandırıcılıkla ilgili harekete geçenler savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Sianji Otel Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Başkan Yardımcısı Recai Çakır'ın sahibi olduğu otelin adresinin benzeri ile tüketicilere tatil satıldı.

Konu ise bir müşterinin otele telefon açması sonrasında öğrenildi.

Bir müşterinin cuma günü oteli arayarak, pazartesi günü otele geleceğini ve havalimanından otele transfer istediğini ifade eden Recai Çakır, "Çalışan arkadaşlarımız gelen telefon üzerine müşterinin rezervasyonuna bakıyor. Ancak rezervasyon görünmeyince arkadaşlarımız satın almayı nereden yaptığını soruyor. Müşteri, otelin internet sitesi üzerinden tatilini satın aldığını söylüyor. Biz de böyle farkına vardık. Dolandırıcılar, bizim internet sitemizin aynısı kopyalamış" dedi.

Sahte domain’ler alınıyor

Recai Çakır Recai Çakır Bunun üzerine pazarlama müdürünün söz konusu sitede bulunan telefonu aradığını kaydeden Çakır şöyle devam etti: "Telefon Bodrum'da gibi gözüküyor. Ancak yurtdışı merkezli. Karşımızdaki kişi telefonun açmasıyla birlikte, "Beni otelden aradığınızı görüyorum. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sizin otelin ismine benzer 50'ye yakın domain aldık" diye cevap verdi.

Dolandırıcılar: Para veririrseniz siteyi kapatırız

Daha sonra bilgi işlemden bir arkadaşımız aynı telefon numarasını aradı. Bizden 100 bin dolarlık bitcoin istedi. Ayrıca bizim otel için yaptığı 5 rezervasyon için ücret almamızı söyledi. Bir de konu hakkında dava açmamamızı, açılan dava olursa da geri çekilmesini talep etti."

Recai Çakır, internet siteleri daha önce kopyalanan bazı otelleri şöyle sıraladı: "Antalya'daki Adam&Eve Otel, Bodrum'daki Hilton, Çeşme Altın Yunus, Fethiye'deki Hillside Otel, Sheraton Çeşme, Club Marco Polo, Antalya'daki Regnum Carya ve Xanadu

Hızla yayılıyor

Recai Çakır, "Geniş çaplı bir araştırma yaptık Mağdur olan sadece biz değiliz. Sadece Bodrum'da 10 otel için bu yöntemle internet siteleri açılmış. Bilerek gecelik fiyatı en az 2-3 bin lira olan oteller seçiyor. 7 gecelik bir rezervasyon yapsa en az 20 bin lira alacak Bu şekilde 10 kişiyi dolandırsa kazancı 200 bin lirayı geçecek

Sahte site gerçek sitenin önüne geçti

Bu olay üzerine Google ile temasa geçtik. Reklam vererek resmi internet sitemizin daha üstte çıkması için çalıştık. Ancak o kadar profesyonel çalışıyor ki uzun süre dolandırıcıların sitesi resmi sitemizin üstünde çıktı.

Bu kez elimizdeki belgeleri Google'a ulaştırdık. Dolandırıcı olduklarını söyledik. Böylece resmi sitemiz üstte yer almaya başladı. Hala Google aramalarında dolandırıcıların sitesi alt sıralarda gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Dava açıldı, site kapandı ama…

Yaşanan olaylar üzerine dava açtıklarını belirten Recai Çakr, " Dava sonuçlandı. Sahte internet sitesi kapatıldı. Bundan kurtulduk ama başka siteler açarak bunu yapmaya devam edebilirler. Önlem alınması gerekiyor. 'Sianji' ismiyle 100'lerce marka oluşturulabilir ve internet adresleri alınabilir. Domain hizmeti sunan şirketler de dikkat etmeli. Eğer böyle devam ederse daha biıçok tüketici mağdur olabilir. Markaların itibarları zarar görür ve güven kaybı yaşanır" dedi.

