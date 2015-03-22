TÜRK pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın, Zonguldaklı hayranlarıyla Dedeman Otel’de buluştu. Sahneye 3 saat gecikmeli çıkan Akalın, ilk olarak ’Giderli şarkılar’ parçasını seslendirdi. Akalan’a sahnede 5 dansçı eşlik etti. Hayranlarına güzel bir gece yaşatan Demet Akalın ardından, ’Evli, mutlu çocuklu’, ’Afedersin’, ’Türkan’, ’Bebek’ şarkılarını seslendirdi.

KAVGA EDEN ÇİFTE TEPKİ



Akalın, ’Aşkın açamadığı kapı’ şarkısını seslendirdiği sırada ise sahne önündeki locada kavga eden bir çifti görmesi üzerine şarkısını yarıda kesti. Sinirlenen Akalın, "Arkadaşım neyi paylaşamıyorsunuz. Bütün konsantrasyonumun içine sı...nız. Çok rica ediyorum ya bu kadar insan yani kırk yılda bir geliyorum ben buraya. Allah aşkına kavganızı gidin evinizde yapın yani çok rica ediyorum" dedi.

OTELİN DIŞINDA NE B...K YERSE YESİN

Diğer izleyicilerin, ’Sana helal olsun’ diyerek alkışladığı Akalın, konuşmasına devam ederek, "Kavga edeceksiniz dışarı çıkın? Benim sahnemde kavga filan etmeyin. Ne söylediğimden anlıyorum, ne bir şey anlıyorum. Ufak çocuklar var burada eğlenmeye geldiler. Ayıp valla çok ayıp. Bu kadar insan aylardır bu konser için uğraşıyorlar. Gayet te güzel bir kalabalık var. Adam gibi eğlenelim adam gibi evimize dönelim. Kavga etmek isteyen olursa otelin dışında ne b...k yerse yesin" diyerek tepki gösterdi.