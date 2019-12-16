Otel'de panik! Alev alev yanıyor
Kars'ta oteller bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebep dolayısıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
GÜNCEL 16.12.2019, 18:01 16.12.2019, 18:09
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR!
Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Sarıkamış Oteller bölgesinde bir otelde sebebi bilinmeyen denden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. AFAD ve 112 sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.
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