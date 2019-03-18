Otel konforunda sağlık hizmeti

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalara 5 yıldızlı otel konforunda tedavi hizmeti sunuluyor

Otel konforunda sağlık hizmeti
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KARACSU beldesinde bulunan ve Türkiye'nin birçok yerinden tedavi için  gelen hastalara hizmet veren hastanesi, 340 yatak kapasitesine sahip.
 
Geçen yıl, yaklaşık 80 bin hastaya tedavi, 7 bin 500 kişiye de yatan  hasta hizmeti verilen hastaneye gelenler, termal havuzlarda ve uzman doktorlar  gözetiminde tedavi ediliyor.
 "Her geçen gün daha fazla çalışıyoruz"
 
Başhekim Erdal Dilekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin  340 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirterek, "Bolu ve Doğu Karadeniz  Bölgesi başta olmak üzere, ülkenin tüm şehirlerinden hastanemize rehabilitasyon  ve fizik tedavi amaçlı hastalarımız başvurmakta. Hastaneye ilgi çok yüksek  düzeyde. Taleplere yanıt vermekte zorlanıyoruz. Hastalarımıza en üst düzeyde  memnuniyet sağlamak için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz." diye konuştu.
 
Dilekçi, 2018'de yatan hasta olarak 7 bin 500 kişiye hizmet  verdiklerini aktararak, şunları söyledi:
 
"Hastanemizde 2018'de yaklaşık 80 bin hastaya tedavi hizmeti verdik.  Bu da bir fizik tedavi dal hastanesi için çok üst düzey bir rakam.Termal  kaynakları olan  bir ilde bulunuyoruz. Bununla ilgili olarak hem ayakta hem de  yatan hasta sayımız çok fazla. Hem hafta içerisinde gündüz ve gece fizik tedavi  hizmetleri devam ediyor. Yatan hastalarımıza hafta sonunda da fizik tedavi  hizmetleri devam ediyor. Burada amaç; hastalarımızı hiç ara vermeden sağlıklarına  kavuşturup, normal hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Ayrıca bu hastalarımıza  da rehabilitasyon hizmeti vermekteyiz."
 
Hastanenin kalite birimiyle hasta memnuniyetine yönelik her ay anket  yaptıklarını dile getiren Dilekçi, yüzde 95'in üzerinde bir memnuniyet  oranlarının olduğunu, sağlığına kavuşarak ayrılan hastaları gördüklerinde  kendilerinin de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
 

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