ÖSYM'den sürpriz sinyali! Sonuçlar...

ÖSYM

Başkanı Ali Demir, geçen yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarını 6 günde açıkladıklarını belirterek, "Mümkün olan en kıza zamanda sonuçları açıklayacağız. Geçen yıl 6 günde açıkladık. Hedefimiz bu sene daha iyi bir zamanda açıklamak" dedi.

Demir, YGS'ye ilişkin yaptığı açıklamada, sınavın pazar gerçekleştirileceğini anımsatarak, isteyen adayların, cumartesi saat 10.00-16.00 arasında, sınav bina ve salonlarını görebileceğini söyledi.

Sınavın 171 merkez, 6 bin 853 bina, 109 bin 307 salonda, 314 bin 861 görevliyle gerçekleştirileceğini ifade eden Demir, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuran aday sayısı arttı. Bu yıl geçen yıldan, 50 bin kadar fazla aday sınava girecek. Toplam 2 milyon 46 bin 583 aday YGS'ye katılacak" diye konuştu.

100'den fazla kişinin, 23 Şubat'tan beri sınav evraklarını hazırladıklarını anlatan Demir, soru kitapçıkları, cevap kağıtları, salon sınav tutanakları gibi evrakların dünden itibaren tırlarla sınav merkezlerine gönderildiğini belirtti. Bu yıl ilk defa sınav merkezleri arasına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin eklendiğini dile getiren Demir, merkezlere giden 176 aracın, takip sistemleriyle kontrol edildiğini, vardıkları noktalardaki kamera görüntülerinin de ÖSYM merkezinden 24 saat izlendiğini kaydetti.

Araçlarda elektronik kilit sistemlerinin bulunduğunu ve araç kapılarının ÖSYM merkezinin sınav günü göndereceği sinyalle açılabileceğine dikkati çeken Demir, güvenlik tedbirlerinin eksiksiz bu sınavda da uygulanacağının altını çizdi. Demir, sınav salonlardaki kamera kayıtlarının izlendiğini ve kural dışı davranış olduğunda kişilerin sınavlarının iptal edildiğini hatırlattı.

Güvenlik tedbirleri gözden geçirildi

Demir, sınavın koordinasyonu sağlamak için illerde rektörlerin başkanlığında, valilik, emniyet, MEB ve belediyeden temsilcilerin katılımıyla koordinasyon kurullarının toplandığını bildirdi. Merkezde de önceki gün yine MEB, emniyet ve valilik temsilcileriyle Merkez Sınav Koordinasyon Kurulunun toplandığını anımsatan Demir, ülke genelindeki evrak dağıtımı ve güvenlik tedbirlerinin gözden geçirildiği söyledi.

Adaylar 444 ÖSYM'yi arayabilir

Cumartesi ve pazar günü ÖSYM'de 40 kişilik özel bir ekibin 24 saat boyunca teyakkuzda olacağını ve her türlü sorunun anında çözüleceğine işaret eden Demir, "Bütün bunlara rağmen adaylarımız, sınav binası sorumlusuna veya koordinatörüne erişememesi durumunda, ÖSYM çağrı merkezi 444 ÖSYM yani 444 67 96'ya tüm operatörlerden, erişilebilir" dedi.

YGS'de geçen yıllardan farklı bir uygulama olmadığını, sınavda 160 soru için 160 dakika verildiğini ifade eden Demir, sınavın 12.40'da biteceğini ancak görme engelli adaylar için 30 dakika ek süre verileceğini kaydetti.

Engellilerin elektronik aygıtlarla sınav girebilme uygulaması yaygınlaştırılacak

Bu yıl 4 bin 646 engelli adayın sınava başvurduğunu hatırlatan Demir, ÖSYM'nin bu yıl bir ilke imza atarak, elektronik aracıyla sınava girmek isteyenleri Ankara'da sınava alacağını dile getirdi. Bu adayların, daha önce elektronik araçlarıyla sınava giremediklerine dikkate çeken Demir, bu şekilde sınav girmek isteyen 120 adayın Ankara'da özel binalarda sınava alınacağını aktardı. Demir, "Bu, ilk deneme. Buradaki karşılaştığımız sorunlar veya kolaylıklara göre bunu yaygınlaştırma gayreti içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda daha başka merkezlerde ve mümkünse de adayların bulunduğu merkezlerde uygulanacak bir işlem" diye konuştu.

"Güvenlik takıntımız var"

ÖSYM'nin aşırı güvenlik takıntısı olduğu yönünde eleştiriler bulunduğunu ifade eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, güvenlik takıntımız var. Sınav güvenliği nedir? Hak ve adaletin tesisi için gerekli olan tedbirler. Biz sınav güvenliğini, askeriye ve polisiye anlamda bir güvenlik olarak görmüyoruz. Sınav güvenliğini, hak ve adaleti tesis etmek olarak görüyoruz. Tek bir adaya dahi haksızlık yapılmasını, tek bir adayın dahi avantaj elde etmesini istemiyoruz. Tek bir adaya dahi sağlanan avantajın, tüm topluma yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bunların gerçekleşmemesi adına almış aldığımız tedbirler var. Doğal olarak bu tedbirler bazen konfor kaybına sebep olabiliyor. ÖSYM, 2015'ten sonra sınav güvenliğinden taviz vermeksizin sınav konforunu tesis etmeye çalışacak."

Sınav sonuçlarında sürpriz hazırlığı

ÖSYM'nin geçen yıl ve ondan önceki yıl sonuçların açıklanmasında "tatlı bir sürprize" imza attığını belirten Demir, "Bunu sadece sürpriz sadece bir sevinme vesilesi olarak değil, Türkiye'deki 2 milyona yakın gencin kafasındaki sorulara cevap vermek, endişelerini en kısa zamanda gidermek adına gerçekleştirdik. Bu Türkiye'ye kazandırdığımız inanılmaz bir zaman. Benzer gayreti bu sene de yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Sınav sonrası evrakının geri alınması, açılması, taranması, 2 kez optik okuyucudan geçirilmesi, tutanakların incelenmesi, yönetim kuruluna sunulması ve sonuç açıklanmasına kadar tüm işlemlerin saniyesi saniyesine planladığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız 24 saat çalışacaklar ve mümkün olan en kısa zamanda sonuçları açıklayacağız. Ümit ediyorum, geçtiğimiz yıldan daha kısa zamanda sonuçlarımızı açıklayacağız. Geçen yıl 6 günde açıkladık. Hedefimiz bu sene, daha iyi bir zamanda açıklamak. Tabii ki doğruluktan taviz vermeksizin, hatasız olarak. Doğruluk ve yanlış işlem yapmama şart. Bu amaçla ne kadar kısaltabilirsek onun gayretindeyiz."

ÖSYM'nin son 4 yılda bilişim sistemine yaptığı ciddi yatırımlarla artık sonuç açıklama sisteminde tıkanma yaşamadığına dikkati çeken Demir, sonuçları gece geç veya sabah erken saatlerde değil gündüz saatlerinde veya mesai saatlerinin biraz dışında açıklamak istediklerini söyledi. Demir, son dönemde gerçekleştirdikleri sınavlarda da sistemde hiçbir tıkanma yaşanmadığını, adayların sonuçlarını sorunsuz öğrendiğini dile getirdi.

Adaylar binalarını görsünler

Adaylara, farklı niyetlerle ortaya atılan söylentilere kulak asmadan kendilerini sınava hazırlamalarını öneren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar ciddi bir gayret gösterdiler, iyi bir çalışma sergilediler. Bugünden sonra özellikle cumartesi günü ve bugün çok fazla kendilerini artık yormasınlar. Özellikle cumartesiyi dinlenmeye ayırsınlar. Temiz havada çıkıp dolaşsınlar, kendilerini, vücutlarını rahatlatsınlar. Olası trafik tıkanıklığına karşı cumartesi mutlaka nerede sınava girecekleri öğrensinler, mümkünse gidip sınav binasını, salonlarını görsünler, böylece streslerini azaltsınlar. Tüm bilgilendirmeleri de farklı bir mecradan, kanaldan öğrenmek yerine doğrudan ÖSYM'nin internet sayfasına öğrensinler. Biz adayların bilgilendirilmesi gereken konularda açıklamalar yapıyoruz. 24 saat açıklama yapabiliriz. Yani 'sabah olsun açıklama yapalım' diye düşüncemiz söz konusu değil. O nedenle adayların ÖSYM'nin internet sayfasını izlemeleri tavsiye ediyoruz."