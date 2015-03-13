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ÖSYM'den sürpriz sinyali! Sonuçlar...

ÖSYM Başkanı Ali Demir, geçen yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarını 6 günde açıkladıklarını belirterek, "Mümkün olan en kıza zamanda sonuçları açıklayacağız. Geçen yıl 6 günde açıkladık. Hedefimiz bu sene daha iyi bir zamanda açıklamak" dedi

ÖSYM'den sürpriz sinyali! Sonuçlar...

ÖSYM Başkanı Ali Demir, geçen yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarını 6 günde açıkladıklarını belirterek, "Mümkün olan en kıza zamanda sonuçları açıklayacağız. Geçen yıl 6 günde açıkladık. Hedefimiz bu sene daha iyi bir zamanda açıklamak" dedi

13 Mart 2015 Cuma 14:04
ÖSYM'den sürpriz sinyali! Sonuçlar...
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ÖSYM Başkanı Ali Demir, geçen yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarını 6 günde açıkladıklarını belirterek, "Mümkün olan en kıza zamanda sonuçları açıklayacağız. Geçen yıl 6 günde açıkladık. Hedefimiz bu sene daha iyi bir zamanda açıklamak" dedi.
Demir,  YGS'ye ilişkin yaptığı açıklamada, sınavın pazar  gerçekleştirileceğini anımsatarak, isteyen adayların, cumartesi saat 10.00-16.00  arasında, sınav bina ve salonlarını görebileceğini söyledi. 
Sınavın 171 merkez, 6 bin 853 bina, 109 bin 307 salonda, 314 bin 861  görevliyle gerçekleştirileceğini ifade eden Demir,  "Her yıl olduğu gibi bu yıl  da başvuran aday sayısı arttı. Bu yıl geçen yıldan, 50 bin kadar fazla aday  sınava girecek. Toplam 2 milyon 46 bin 583 aday YGS'ye katılacak" diye konuştu. 
100'den fazla kişinin, 23 Şubat'tan beri sınav evraklarını  hazırladıklarını anlatan Demir, soru kitapçıkları, cevap kağıtları, salon sınav  tutanakları gibi evrakların dünden itibaren tırlarla sınav merkezlerine  gönderildiğini belirtti. Bu yıl ilk defa sınav merkezleri arasına Şanlıurfa'nın  Siverek ilçesinin eklendiğini dile getiren Demir, merkezlere giden 176 aracın,  takip sistemleriyle kontrol edildiğini, vardıkları noktalardaki kamera  görüntülerinin de ÖSYM merkezinden 24 saat izlendiğini kaydetti. 
Araçlarda elektronik kilit sistemlerinin bulunduğunu ve araç  kapılarının ÖSYM merkezinin sınav günü göndereceği sinyalle açılabileceğine  dikkati çeken Demir, güvenlik tedbirlerinin eksiksiz bu sınavda da  uygulanacağının altını çizdi. Demir, sınav salonlardaki kamera kayıtlarının  izlendiğini ve kural dışı davranış olduğunda kişilerin sınavlarının iptal  edildiğini hatırlattı. 
Güvenlik tedbirleri gözden geçirildi 
Demir, sınavın koordinasyonu sağlamak için illerde rektörlerin  başkanlığında, valilik, emniyet, MEB ve belediyeden temsilcilerin katılımıyla  koordinasyon kurullarının toplandığını bildirdi. Merkezde de önceki gün yine MEB,  emniyet ve valilik temsilcileriyle Merkez Sınav Koordinasyon Kurulunun  toplandığını anımsatan Demir, ülke genelindeki evrak dağıtımı ve güvenlik  tedbirlerinin gözden geçirildiği söyledi. 
Adaylar 444 ÖSYM'yi arayabilir 
Cumartesi ve pazar günü ÖSYM'de 40 kişilik özel bir ekibin 24 saat  boyunca teyakkuzda olacağını ve her türlü sorunun anında çözüleceğine işaret eden  Demir, "Bütün bunlara rağmen adaylarımız, sınav binası sorumlusuna veya  koordinatörüne erişememesi durumunda, ÖSYM çağrı merkezi 444 ÖSYM yani 444 67  96'ya tüm operatörlerden, erişilebilir" dedi. 
YGS'de geçen yıllardan farklı bir uygulama olmadığını, sınavda 160  soru için 160 dakika verildiğini ifade eden Demir, sınavın 12.40'da biteceğini  ancak görme engelli adaylar için 30 dakika ek süre verileceğini kaydetti. 
Engellilerin elektronik aygıtlarla sınav girebilme uygulaması  yaygınlaştırılacak 
Bu yıl 4 bin 646 engelli adayın sınava başvurduğunu hatırlatan Demir,  ÖSYM'nin bu yıl bir ilke imza atarak, elektronik aracıyla sınava girmek  isteyenleri Ankara'da sınava alacağını dile getirdi. Bu adayların, daha önce   elektronik araçlarıyla sınava giremediklerine dikkate çeken Demir, bu şekilde  sınav girmek isteyen 120 adayın Ankara'da özel binalarda sınava alınacağını  aktardı. Demir, "Bu, ilk deneme. Buradaki karşılaştığımız sorunlar veya kolaylıklara göre bunu yaygınlaştırma gayreti içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda  daha başka merkezlerde ve mümkünse de adayların bulunduğu merkezlerde uygulanacak  bir işlem" diye konuştu. 
"Güvenlik takıntımız var" 
ÖSYM'nin aşırı güvenlik takıntısı olduğu yönünde eleştiriler  bulunduğunu ifade eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, güvenlik takıntımız var. Sınav güvenliği nedir? Hak ve adaletin  tesisi için gerekli olan tedbirler. Biz sınav güvenliğini, askeriye ve polisiye  anlamda bir güvenlik olarak görmüyoruz. Sınav güvenliğini, hak ve adaleti tesis  etmek olarak görüyoruz. Tek bir adaya dahi haksızlık yapılmasını, tek bir adayın  dahi avantaj elde etmesini istemiyoruz. Tek bir adaya dahi sağlanan avantajın,  tüm topluma yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bunların  gerçekleşmemesi adına almış aldığımız tedbirler var. Doğal olarak bu tedbirler  bazen konfor kaybına sebep olabiliyor. ÖSYM, 2015'ten sonra sınav güvenliğinden  taviz vermeksizin sınav konforunu tesis etmeye çalışacak." 
Sınav sonuçlarında sürpriz hazırlığı 
ÖSYM'nin geçen yıl ve ondan önceki yıl sonuçların açıklanmasında  "tatlı bir sürprize" imza attığını belirten Demir, "Bunu sadece sürpriz sadece  bir sevinme vesilesi olarak değil, Türkiye'deki 2 milyona yakın gencin  kafasındaki sorulara cevap vermek, endişelerini en kısa zamanda gidermek adına  gerçekleştirdik. Bu Türkiye'ye kazandırdığımız inanılmaz bir zaman. Benzer  gayreti bu sene de yapacağız" değerlendirmesinde bulundu. 
Sınav sonrası evrakının geri alınması, açılması, taranması, 2 kez  optik okuyucudan geçirilmesi, tutanakların incelenmesi, yönetim kuruluna  sunulması ve sonuç açıklanmasına kadar tüm işlemlerin saniyesi saniyesine planladığını dile getiren Demir, şunları kaydetti: 
"Arkadaşlarımız 24 saat çalışacaklar ve mümkün olan en kısa zamanda  sonuçları açıklayacağız. Ümit ediyorum, geçtiğimiz yıldan daha kısa zamanda  sonuçlarımızı açıklayacağız. Geçen yıl 6 günde açıkladık. Hedefimiz bu sene, daha  iyi bir zamanda açıklamak. Tabii ki doğruluktan taviz vermeksizin, hatasız  olarak. Doğruluk ve yanlış işlem yapmama şart. Bu amaçla ne kadar kısaltabilirsek  onun gayretindeyiz." 
ÖSYM'nin son 4 yılda bilişim sistemine yaptığı ciddi yatırımlarla  artık sonuç açıklama sisteminde tıkanma yaşamadığına dikkati çeken Demir,  sonuçları gece geç veya sabah erken saatlerde değil gündüz saatlerinde veya mesai  saatlerinin biraz dışında açıklamak istediklerini söyledi. Demir, son dönemde  gerçekleştirdikleri sınavlarda da sistemde hiçbir tıkanma yaşanmadığını,  adayların sonuçlarını sorunsuz öğrendiğini dile getirdi. 
Adaylar binalarını görsünler 
Adaylara, farklı niyetlerle ortaya atılan söylentilere kulak asmadan  kendilerini sınava hazırlamalarını öneren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar ciddi bir gayret gösterdiler, iyi bir çalışma  sergilediler. Bugünden sonra özellikle cumartesi günü ve bugün çok fazla  kendilerini artık yormasınlar. Özellikle cumartesiyi dinlenmeye ayırsınlar. Temiz  havada çıkıp dolaşsınlar, kendilerini, vücutlarını rahatlatsınlar. Olası trafik  tıkanıklığına karşı cumartesi mutlaka nerede sınava girecekleri öğrensinler,  mümkünse gidip sınav binasını, salonlarını görsünler, böylece streslerini  azaltsınlar. Tüm bilgilendirmeleri de farklı bir mecradan, kanaldan öğrenmek  yerine doğrudan ÖSYM'nin internet sayfasına öğrensinler. Biz adayların  bilgilendirilmesi gereken konularda açıklamalar yapıyoruz. 24 saat açıklama  yapabiliriz. Yani 'sabah olsun açıklama yapalım' diye düşüncemiz söz konusu  değil. O nedenle adayların ÖSYM'nin internet sayfasını izlemeleri tavsiye  ediyoruz." 
Demir, sınavda güvenliğin sağlanmasının sadece görevlilerin işi  olmadığına, adayların da buna destek vermesi gerektiğine işaret etti. Tüm  kamuoyunun sınava destek verdiğini belirten Demir, adayların da bunun bilincinde  hareket etmelerini istediklerini ifade etti. Adayların, herhangi bir aksaklık söz  konusu olduğunda doğrudan ÖSYM görevlilerine ulaşmasını isteyen Demir, sınav  koordinatörleri, sorumluları, koordinasyon merkezi görevlileri ve çağrı merkezi  çalışanlarının her türlü soruya cevap verebileceğini sözlerine ekledi.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 13:06
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMSürprizSinyalAli DemirYükseköğretimSonuçlar
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