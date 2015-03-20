Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

ÖSYM'den flaş karar! İptal edildi

YGS'de flaş karar! 2015 YGS soruları Türkçe testi 1 soru iptal edildi. ÖSYM 2015 YGS soruları ve cevaplarını açıkladı Türkçe testinden 1 soruyu iptal etti

ÖSYM'den flaş karar! İptal edildi

YGS'de flaş karar! 2015 YGS soruları Türkçe testi 1 soru iptal edildi. ÖSYM 2015 YGS soruları ve cevaplarını açıkladı Türkçe testinden 1 soruyu iptal etti

20 Mart 2015 Cuma 13:54
ÖSYM'den flaş karar! İptal edildi
banner404
2015 YGS soruları ve cevaplarını yayınlayan ÖSYM YGS 2015'de 1 sorunun iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM'den yapılan son dakika YGS açıklamasında "Yönetim Kurulu kararıyla YGS'de 1 soru iptal edilmiştir" denildi. ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, YGS Türkçe sınavında bir soru Yönetim Kurulu kararıyla iptal edildi.
YGS SORULARI 10 GÜN GÖRÜLEBİLECEK
Dün 2015 YGS sonuçlarını açıklayan ÖSYM 2015 YGS soru ve cevaplarıyla birlikte adayların YGS cevap kağıtlarını da erişime açmıştı. YGS 2015 soru ve cevapları 10 gün süreyle ais.osym.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. Adaylar TC Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresiyle birlikte YGS soru ve cevaplarını görebilecekler.  
ÖSYM bugün YGS sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada YGS soru ve cevaplarıyla ilgili şu bilgilere yer verdi: “2015-YGS’de sorulan soruların (160 soru) alanlar gözetilerek rastgele seçilen yüzde 20’si (32 soru) sınav tamamlandıktan hemen sonra hiçbir telif bedeli talep edilmeksizin ÖSYM’nin İnternet sitesinden kamuoyunun ve ilgililerin erişimine açılmıştır. Ayrıca bilgi edinme amaçlı olarak, 2015-YGS’de ve 2014-YGS’de sorulan soruların tamamı, sınava giren adayların cevap kâğıdı görüntüleri ve cevap anahtarları ile birlikte, sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra ve 10 gün süreyle, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden TC Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile erişimine açılacaktır. Yüzde 80 oranındaki bu kısma ait telif hakları bedelli ya da bedelsiz olarak hiç bir kişi veya kuruluşa devredilmeyecek ve bu soruların kişisel ya da toplu her türden paylaşımı (basımı, yayımı, dağıtımı) yasak olacak, paylaşanlar hakkında 5846 sayılı Kanun kapsamında yasal yollara başvurulacaktır.”

Kaynak: Piramit Haber
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.03.2015 13:00
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM 2015 YGS.Soru IptaliTürkçe Sorusuşok KararYGSde FlaşYGSÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim