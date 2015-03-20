ÖSYM'den flaş karar! İptal edildi

YGS SORULARI 10 GÜN GÖRÜLEBİLECEK
Dün 2015 YGS sonuçlarını açıklayan ÖSYM 2015 YGS soru ve cevaplarıyla birlikte adayların YGS cevap kağıtlarını da erişime açmıştı. YGS 2015 soru ve cevapları 10 gün süreyle ais.osym.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. Adaylar TC Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresiyle birlikte YGS soru ve cevaplarını görebilecekler.
ÖSYM bugün YGS sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada YGS soru ve cevaplarıyla ilgili şu bilgilere yer verdi: “2015-YGS’de sorulan soruların (160 soru) alanlar gözetilerek rastgele seçilen yüzde 20’si (32 soru) sınav tamamlandıktan hemen sonra hiçbir telif bedeli talep edilmeksizin ÖSYM’nin İnternet sitesinden kamuoyunun ve ilgililerin erişimine açılmıştır. Ayrıca bilgi edinme amaçlı olarak, 2015-YGS’de ve 2014-YGS’de sorulan soruların tamamı, sınava giren adayların cevap kâğıdı görüntüleri ve cevap anahtarları ile birlikte, sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra ve 10 gün süreyle, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden TC Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile erişimine açılacaktır. Yüzde 80 oranındaki bu kısma ait telif hakları bedelli ya da bedelsiz olarak hiç bir kişi veya kuruluşa devredilmeyecek ve bu soruların kişisel ya da toplu her türden paylaşımı (basımı, yayımı, dağıtımı) yasak olacak, paylaşanlar hakkında 5846 sayılı Kanun kapsamında yasal yollara başvurulacaktır.”
Kaynak: Piramit Haber
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