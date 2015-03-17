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ÖSYM O adayın peşine düştü!

2015-YGS’de sorulan soruların alanlar gözetilerek rastgele seçilen yüzde 20’si ÖSYM’nin internet sitesinden tüm adayların ve ilgililerin erişimine açılmıştı

ÖSYM O adayın peşine düştü!

2015-YGS’de sorulan soruların alanlar gözetilerek rastgele seçilen yüzde 20’si ÖSYM’nin internet sitesinden tüm adayların ve ilgililerin erişimine açılmıştı

17 Mart 2015 Salı 22:33
ÖSYM O adayın peşine düştü!
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2015-YGS’de sorulan soruların alanlar gözetilerek rastgele seçilen yüzde 20’si ÖSYM’nin internet sitesinden tüm adayların ve ilgililerin erişimine açılmıştı. ÖSYM, sosyal medyada soru kitapçığının tamamının paylaşılması üzerine bir açıklama yaptı.
ÖSYM Başkanlığınca, dün gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığını veya bir bölümünü sınav binasından alıp giderek sınav sonrasında sosyal medya üzerinden söz konusu sayfanın görüntüsünü paylaşan adayın tespit edilir edilmez hakkında gerekli adli işlem başlatılacağı bildirildi.  ÖSYM Başkanlığından, 2015 YGS ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarına ilişkin açıklama yapıldı.
"2015-YGS ile ilgili olarak, bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan soru kitapçığı sayfasına ait görüntü, sınavdan çıkan bir adayın sınav kurallarına aykırı olarak sınav sonrasında sınav salonundan çıkardığı bir kitapçık veya kitapçıktan koparmak suretiyle dışarı taşıdığı bir bölümüne aittir" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu sayfa görüntüsünün sınav öncesi ve sınav sırasında alınmış olması ihtimal dışıdır. Sınav herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan hak ve adalet ölçüsünde güvenle tamamlanmıştır.
Soru kitapçığını veya bir bölümünü sınav binasından alıp giderek sınav sonrasında sosyal medya üzerinden söz konusu sayfanın görüntüsünü paylaşan aday tespit edilir edilmez hakkında gerekli adli işlem başlatılacaktır. Adayların ve kamuoyunun endişesine yol açacak herhangi bir durum söz konusu olmayıp sınav sonuçlarının en hızlı biçimde açıklanması için yoğun bir çalışma devam etmektedir."
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Son Güncelleme: 17.03.2015 08:42
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya çalkalanıyorSınav SorularıInternet SitesiÖSYM
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mehmet keskinbalta. 2015-03-17 16:12:03

ösym diyor ya her sınav salonunda kamera bulunmak zorunludur diye. işte bu adayın bulunduğu sınıfın görüntülerini yayınlasın. yayınlasın ki bizde gerçekten '' emeğiniz emanetimizdir '' sözüne inanalım.

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