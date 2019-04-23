ÖSYM'den YKS açıklaması: 2019 YKS üniversite sınav tarihi...

ÖSYM, binlerce öğrencinin şansını deneyeceği 2019 YKS ile ilgili müjdeli haberi verdi ve YKS üniversite sınav tarihi belli oldu. Peki büyük bir merakla araştırılan 2019 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2019 TYT, AYT ve YDT tarihleri...

ÖSYM'den YKS açıklaması: 2019 YKS üniversite sınav tarihi...
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ÖSYM tarafından uygulanan YKS için geri sayım başladı. Başvuruları 12 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM aracılığı ile yapılan başvuruların ardından milyonlarca öğrenci sınav tarihlerini bekliyor. Peki YKS ne zaman yapılacak?
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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