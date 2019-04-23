ÖSYM'den YKS açıklaması: 2019 YKS üniversite sınav tarihi...

ÖSYM, binlerce öğrencinin şansını deneyeceği 2019 YKS ile ilgili müjdeli haberi verdi ve YKS üniversite sınav tarihi belli oldu. Peki büyük bir merakla araştırılan 2019 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2019 TYT, AYT ve YDT tarihleri...