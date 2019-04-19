ÖSYM'den MEB-EKYS için adaylara saat uyarısı!

21 Nisan Pazar günü yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na katılacak adaylara ÖSYM'den saat uyarısı geldi. İlk kez düzenlenecek olan MEB-EKYS için geç kalan adaylar sınava alınmayacak

ÖSYM'den MEB-EKYS için adaylara saat uyarısı!
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca  (ÖSYM), 21 Nisan Pazar günü yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına  Yönetici Seçme Sınavı'na (2019-MEB-EKYS) girecek adaylara saat 10.00'dan sonra  sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı. 
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığına  bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için 21 Nisan'da ilk kez düzenlenecek 2019-MEB-EKYS ile ilgili hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara  alınmayacak.
Adayların sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik belgesi  veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları  gerekecek.

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