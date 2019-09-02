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OSTİM Teknopark, Antalya'ya mentor olacak

OSTİM Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, Mentor-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü'nü, Antalya OSB ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve OSTİM OSB ve OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imzaladı

GÜNCEL 02.09.2019, 17:13 02.09.2019, 17:15 Enes Subaşı
OSTİM Teknopark, Antalya'ya mentor olacak
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OSTİM Teknopark, Antalya Teknopark'a mentor olacak. OSTİM  Teknopark AŞ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ ile Antalya Organize Sanayi  Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim AŞ arasında, Mentor-Mentee  Eşleştirme Programı Protokolü imzalandı
Protokolle iki şirket bilgi ve birikimlerini paylaşacak, saha  ziyaretleri gerçekleştirecek, ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim  hizmeti sunabilecek. Uzmanlık alanlarına göre, taraflar arasında karşılaştırma  yapılabilmesi ve örnek uygulamaların yerinde incelenebilmesi hedefleniyor. Ortak  proje başvurusuna da imkan veren protokol, ihtiyaç olması ve diğer tarafın  onaylaması durumunda uzman havuzundan faydalanabilme imkanı da sağlayacak. OSTİM  Teknopark AŞ ve Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim AŞ,  üniversite-sanayi iş birliği ve protokoller kapsamında proje pazarı, eşleştirme  etkinliği, sergi ve fuar gibi çeşitli etkinlikleri de ortak düzenleyebilecek.
 
"Antalya OSB'ye açık çek veriyoruz"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Aydın, Antalya OSB'nin farklı  ve yenilikçi çalışmaları olduğunu belirterek, "İki OSB'nin birbirinden çok fazla  alıp vereceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Ali Bahar başkanımızın  enerjisi, dinamizmi inşallah güzel şeyler yapmamıza vesile olur. Aynı zamanda  Antalya OSB'nin kullanımına sunulmuş bir yapı olarak açık çek veriyoruz,  yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman emirlerindeyiz." ifadelerini kullandı.
 
Mentor-Mentee Eşleştirme Programı
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), teknoloji geliştirme  bölgeleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını hızlandırmak amacıyla 2017'de  Mentor-Mentee Eşleştirme Programı'nı başlattı.   Program, olgun teknoloji geliştirme bölgelerinin (Mentor) yeni kurulan  veya gelişmekte olan teknoloji geliştirme bölgelerine (Mentee) bilgi ve tecrübe  aktarımını ve teknoparklar arasında bilgi transferini hızlandırmak amacıyla  hazırlanan bir mentorluk mekanizması olarak tasarlandı. Bu kapsamda OSTİM  Teknopark, Mentee AOSB Teknopark'ın mentoru olarak eşleştirildi.
 

#OSTİM Teknopark #Antalya #mentor
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