Osmanlı'nın sürgün ettiği Alanya aşireti

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba

akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 30. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam neler var?

- Osmanlı döneminde Kıbrıs'a sürgün edilen ancak bir yolunu bularak Kütahya'da kalan Yörük aşireti hangisi? Bu aşireti kim, niçin sürgün etti? Bu aşiret şu anda Alanya'nın hangi mahallesinde yaşıyor?

- Alanya'da trafik kazaları sonucu ölümler nasıl bir anda iki katına çıktı? Vatandaş 1990'lı yıllarda niçin isyan etti?

- Alanya'da ev kiraları nasıl astronomik rakamlara ulaştı?

- Alanya halkı, bir dönem sivrisineklerle nasıl mücadele ediyordu? Alanya'da sıtma ile nasıl savaşıldı?

- Alanya'da bir dönem terör örgütü mensupları nasıl

ortaya çıktı?

- Ve Alanya'nın öteki yüzü. 84 yaşında hala çobanlık yapan Yörük kadınının ilginç sözleri, keyifli sohbeti...

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.