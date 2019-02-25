Osmaniye'de Dim'e onur ödülü

KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve KGK Yerel Medya Meclisi üyeleri, 5. Danışma Kurulu Toplantısı için gittikleri Osmaniye'de yerel basının ödül heyecanına da ortak oldular.

Dim ve üyeler, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin (OGC) 2018 Yılı Basın Ödülleri Töreni'ne katıldılar. OGC Başkanı İsrafil Avcı’nın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Dim, yeni oluşum KGK hakkında bilgi verdi. Gecede Mehmet Ali Dim, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'e OGC Başkanı Avcı ve yönetim kurulu tarafından Onur Plaketi verildi. OGC 2018 Yılı Basın Ödülleri Töreni'nde Sabah Çukurova Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nun ödülünü de Dim takdim etti.

Dim, OGC Başkanı İsrafil Avcı, OGC yönetim kurulu üyeleri ve Osmaniyeli meslektaşlarına teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 17:43