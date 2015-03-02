Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Oryantiring şöleni bitti

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Alanya Oryantiring Günleri ve 3. Kademe Mustafa Karataş Yarışmaları dün sona erdi

Oryantiring şöleni bitti

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Alanya Oryantiring Günleri ve 3. Kademe Mustafa Karataş Yarışmaları dün sona erdi

02 Mart 2015 Pazartesi 09:28
Oryantiring şöleni bitti
banner404

DÖRT gün boyunca Kızılalan, Cebeli Reis, Gedevet mevkilerinde ve Alanya Kalesi’nde, 200’ü yabancı olmak üzere bin 600 sporcu Alanya'nın doğasında birbirinden çekişmeli yarışmalar sergiledi. Final gününde Damlataş Mağarası’nda başlayan yarış, Alanya Belediyesi hizmet binasında son buldu. Yarışların ardından Belediye Binası arkasında halk oyunu gösterisi yapıldı. Sağanak yağmurun başlaması nedeniyle, ödül töreni belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur tarafından verildi. Ayrıca Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Alanya Kaymakamı Özdemir'e, Alanya Belediye Başkanı Yücel'e, Kula, Uğur ve Tamrak'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.03.2015 08:33
Anahtar Kelimeler:
OryantiringTürkiye Oryantiring FederasyonuAlanya BelediyesiKademe Mustafa Karataş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim