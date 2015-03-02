Oryantiring şöleni bitti

DÖRT gün boyunca Kızılalan, Cebeli Reis, Gedevet mevkilerinde ve Alanya Kalesi’nde, 200’ü yabancı olmak üzere bin 600 sporcu Alanya'nın doğasında birbirinden çekişmeli yarışmalar sergiledi. Final gününde Damlataş Mağarası’nda başlayan yarış, Alanya Belediyesi hizmet binasında son buldu. Yarışların ardından Belediye Binası arkasında halk oyunu gösterisi yapıldı. Sağanak yağmurun başlaması nedeniyle, ödül töreni belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur tarafından verildi. Ayrıca Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Alanya Kaymakamı Özdemir'e, Alanya Belediye Başkanı Yücel'e, Kula, Uğur ve Tamrak'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.