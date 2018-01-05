'Örümcek işçi'

YILDIRIM ilçesinde meydana gelen olayda, yeni yapılan evin dış cephe çalışması sırasında çekilen görüntüler bu kadarına pes dedirtti. Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan çalışılan inşaatta bir işçi görenleri hayrete düşürdü. 6 katlı binanın 5. katında bulunan işçi, adeta 'Örümcek Adam' gibi iskele demirlerine tutunarak 2 kat aşağı indi. Kameraya yansıyan görüntülerde, diğer 3 işçinin de tedbir almadan çalıştığı görüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.