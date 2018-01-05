Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

'Örümcek işçi'

Bursa'da, hiçbir güvenlik tedbiri almadan, iskele demirlerine tutuna tutuna 5. kattan inen işçi yürekleri ağızlara getirdi

'Örümcek işçi'

Bursa'da, hiçbir güvenlik tedbiri almadan, iskele demirlerine tutuna tutuna 5. kattan inen işçi yürekleri ağızlara getirdi

05 Ocak 2018 Cuma 10:24
'Örümcek işçi'
banner404

YILDIRIM ilçesinde meydana gelen olayda, yeni yapılan evin dış cephe çalışması sırasında çekilen görüntüler bu kadarına pes dedirtti. Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan çalışılan inşaatta bir işçi görenleri hayrete düşürdü. 6 katlı binanın 5. katında bulunan işçi, adeta 'Örümcek Adam' gibi iskele demirlerine tutunarak 2 kat aşağı indi. Kameraya yansıyan görüntülerde, diğer 3 işçinin de tedbir almadan çalıştığı görüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BursaÖRÜMCEK İŞÇİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşık Veysel Antalya'da türküleriyle anıldı
Aşık Veysel Antalya'da türküleriyle anıldı
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 5 Ocak 2018
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 5 Ocak 2018
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim