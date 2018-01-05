'Örümcek işçi'

YILDIRIM ilçesinde meydana gelen olayda, yeni yapılan evin dış cephe çalışması sırasında çekilen görüntüler bu kadarına pes dedirtti. Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan çalışılan inşaatta bir işçi görenleri hayrete düşürdü. 6 katlı binanın 5. katında bulunan işçi, adeta 'Örümcek Adam' gibi iskele demirlerine tutunarak 2 kat aşağı indi. Kameraya yansıyan görüntülerde, diğer 3 işçinin de tedbir almadan çalıştığı görüldü.