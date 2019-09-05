banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Oruç Reis, Antalya'dan ayrıldı

Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan yola çıkan ve Antalya'ya gelen Oruç Reis araştırma gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere kentten ayrıldı.

GÜNCEL 05.09.2019, 13:54
Oruç Reis, Antalya'dan ayrıldı
banner404

DOĞU Akdeniz'de görev yapmak üzere 29 Ağustos günü Antalya Konyaaltı Sahili’ne gelen Oruç Reis araştırma gemisi, Akdeniz'de görevini yapacağı bölgeye intikal etmek üzere dün akşam saatlerinde kentten ayrıldı. Oruç Reis'in varış noktası ise Mersin'in Taşucu Limanı. Mersin'e intikali devam eden Oruç Reis araştırma gemisine, donanmaya ait fırkateyn ve hücumbotların eşlik edeceği kaydedildi.

#Antalya #Oruç Reis #Taşucu Limanı #mersin #araştırma gemisi
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545