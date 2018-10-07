Ortaylı'dan maaş ve memurluk açıklaması

TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olmuş, daha öncesinde ise kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmişti. Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kararları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt geldi.

KENDİSİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan ve daha öncesinde ise kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan eden Prof. Dr. İlber Ortaylı bu gelişmeler sonrasında sonrası eleştirilere açıklık getirdi.

50 YILDIR BİRİKTİRDİĞİ KİTAPLARINI BAĞIŞLADI

Ortaylı, "Kitaplarımı bağışlamam anlayamadığım, daha doğrusu tasvip edemeyeceğim tepkilere neden oluyor" diye belirtti. "Benim yaşıma gelmiş bir insanın geniş bir kitaplığı halen elinde tutması son derece uygunsuzdur. Ne kadar yaşayacağıma dair senedim yok Bazı iyi kütüphaneler ise artık kitap kabul edemiyor. Kapasiteleri dolmuş durumda" diyen Ortaylı, hiçbir karşılık beklemeden 50 yıldır biriktirdiği kitaplarını bağışladığını ifade etti.

"MEMURİYET VE MAAŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ortaylı ayrıca danışmanlık için ise, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı'ya danışmanlık yaptım. Memuriyet ve maaş söz konusu değil, devletle her zaman bildiğimi paylaşmaya devam edeceğim" diye belirtti.