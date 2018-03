‘Ortak paydamız Alanya olsun’

AGC Center’da AGC Başkanı Dim ve ekibinin konuğu olan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, “Siyaset ve medya olarak ortak paydamız Alanya olmalı. Basının adil ve yapıcı eleştirilerine kapımız her zaman açıktır. Alanya medyası Türkiye’de örnek gösterilen bir güce sahip. Sayın Dim’in TGF Genel Başkan Yardımcısı olması da bunun en büyük kanıtıdır. İyi ki Alanya medyası var” dedi.



- Alper KUTAY



ALANYA’DA iki gündür AKP İlçe Teşkilatı’nın programı dâhilinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, dün öğle yemeğinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde (AGC) gazetecilerle buluştu. Antalya İl Başkanı Mustafa Köse, İlçe Başkanı Hüseyin Güney, Manavgat İlçe Başkanı Ercan Mekteplioğlu ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Şeyhmus Kadıoğlu, Ferit Yücel Ergün ve Osman Ertunç ile birlikte gelen Çavuşoğlu’nu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile yönetimi karşıladı.

‘HİZMETLERİ ASLA UNUTULMAYACAK’

Gazeteciler ve partililerle öğle yemeğinde sohbet eden Çavuşoğlu, yemeğin ardından basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu’ndan önce davetlilere hitaben kısa bir konuşma yapan Mehmet Ali Dim, AKP heyetini cemiyette ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Çavuşoğlu’nun, Alanya’nın yetiştirdiği çok değerli bir siyasetçi olduğunu ifade eden Dim, “Her şeyden önce seçildiği günden bugüne Alanya’mıza yaptığı hizmetler ile özellikle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) hem ülkemize hem de Alanya’mıza yaşattığı başkanlık onuru, akabinde AKP’nin ‘Genel Başkan Yardımcılığı’ görevi ile her zaman onurumuz ve gururumuz olmuştur” dedi.

DİM ÇAVUŞOĞLU’NA PLAKET VERDİ

Dim, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Biz de bu süreçte Alanya medyası olarak Alanya’nın sorunları ve çözümü noktasında birçok konuda kendilerinden destek aldık. Son dönemde Alanyaspor’un bir hamisi gibi davranan, kulübün her ihtiyacı olduğunda yanında olan Sayın Çavuşoğlu, inanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de Alanya’nın her sorununda hizmetlerine devam edecektir. Alanya’ya verdiği hizmetler asla unutulmayacaktır.” Dim, konuşmasının ardından günün anısına Mevlüt Çavuşoğlu’na bir plaket takdim etti.

‘HEPİMİZİN AMACI ALANYA’YA HİZMET’

Sözlerinden dolayı Dim’e teşekkür eden Mevlüt Çavuşoğlu, “Hepimizin amacı Alanya’mıza ve Antalya’mıza gerek siyaset aracılığı ile gerekse medya, sivil toplum kuruluşları olarak hizmet etmektir. Hepimiz demokrasinin içinde farklı farklı aktörleriz, önemli olan birbirimize olan saygımız, sevgimiz ve demokrasi içinde hepimizin önemli bir rolü olduğunu kabul etmemizdir. Alanya’nın birçok meselesinde birlikte hareket ediyoruz. Yıllardır Kuşyuvası yolunun ne kadar kötü olduğunu dile getirdiniz. Sizlerin bunu gündeme getirmesi ve vatandaşların talebi ile şimdi hayal edilmeyen bir tünel yapıyoruz. Aynı şekilde Alanya–Antalya yolu için iktidara geldiğimiz zaman ‘ölüm yolu’ diye manşetler atıyordunuz, şimdi çok şükür o yol bitti. Alternatif yolları, otobanları ve demiryollarını konuşuyoruz” dedi.

‘ALANYA’YA DEV HİZMETLER YOLDA’

Çavuşoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Siz hızlı tren bir an önce bölgeye gelsin istiyorsunuz, biz de bunun için çalışıyoruz. Oba’daki 300 yataklı Bölge Hastanesi’nin ihtiyaç olduğu konusunda hem fikiriz. Yakın bir zamanda tekrar ihaleye çıkacak. Bununla birlikte 50 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Hastanesi de ihaleye çıkacak. Alanya Gençlik Merkezi’nde de sona geldik. Burada gençlerimize güzel hizmetler vereceğiz. Alanyaspor’un çok güzel bir stadyumu var, hep beraber Alanyaspor’a sahip çıkıyoruz. Bu konuda ben de size teşekkür ediyorum. Alanyaspor Alanya’nın bir değeridir, markasıdır. Buna ne kadar sahip çıkarsak Alanya’mız için sporumuz için o kadar önemli olur. Yıllardır hayal olan Gazipaşa Havalimanı’nın bugün geldiği noktayı küçümseyemeyiz. Elbette daha fazlasını istiyoruz. Elbette terminalinin güzel olması lazım, apronun genişlemesi lazım. Bu konuda izin ve işlemler alındı. Şimdi yüklenici firma bunu yapacak.

‘ÖNCELİĞİMİZ GAZİPAŞA HAVALİMANI’

Nihai amacımız da inşallah kısmet olursa bu pistin biraz daha uzatılması ile beraber bu bölgede havalimanının tam istediğimiz şekilde fonksiyonunu yerine getirmesidir. Alanya ve Gazipaşa bölgesinde yatırımların sayısının artmasında en önemli etken bu havalimanıdır. İleride şehre katkısının ne olduğunu göreceğiz. Bizim sizlerden ricamız şudur. Elbette bizi eleştirin, yol gösterin, hatta yer yer kızın. Ama adaletli ve yapıcı olalım. Ortak paydamız hep Alanya ve Antalya olsun. Böyle olduğu sürece kapımız tüm eleştirilere ve yönlendirmelere açık. Alanya’nın basını hiçbir ilçede olmayacak kadar canlı ve güçlüdür. AGC Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim’in TGF Başkan Yardımcısı olması da bunun bir göstergesidir. Bunlar durup dururken olmuyor.”



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.