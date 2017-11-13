Ortadoğulular Türk dizilerinde gördüğü bu evin peşinde

BÜYÜK atılım gerçekleştiren Türk dizileri gayrimenkul sektöründe hareketlenmelere yol açıyor. 300 milyon dolarlık ihracat yapan Türk dizi film sektörü, bir çok ülkeden yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekiyor.

Yabancı yatırımcılar Türk dizilerinde gördükleri evlere talip oluyorlar. Bunlardan biri de Beykoz'da bulunan orman manzaraları lüks villa. Şimdiye kadar Rus ve Arap başta olmak üzere birden fazla yatırımcının talip olduğu bu villaya olan talepler her geçen gün artmaya devam ediyor.

"TÜRK DİZİLERİNİN YURT DIŞINDA YAYINLANMASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BİR ARTIŞ SAĞLADI"

İHA'nın haberine göre, 7 milyon liraya kadar satın alma tekliflerinin geldiği evin sahibi ise gayrimenkulünü satmaya yanaşmıyor. Günlük olarak 5 bin TL'ye dizilerde kullanılmak üzere kiraya veriyor. Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, "Türk dizilerinin yurt dışında yayınlanması gayrimenkul sektöründe bir artış sağladı.

Bunu bize gelen taleplerden anlayabiliyoruz. Orta Doğu'da, Rusya'da ve Azerbaycan gibi ülkelerde dizilerimiz yayınlanıyor, bu ülkelerden talepler alıyoruz. 2003 yılından beri bu evi dizilere kiralıyoruz. Çok dizide kullanıldı örnek olarak; Paramparça, Kurtlar Vadisi, halihazırda şu anda çekilen diziler var. Bunun yanında bir çok reklam filminde kullanıldı" diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE KİRAYA VERDİĞİMİZ BİRÇOK EVİMİZ VAR"

Özlü, bu şekilde kiraya verilen bir çok ev bulunduğunu belirterek, "Dizi sektörü çok hareketli. Yurt dışında 500 milyon izleyici dizilerimizi takip ediyor. 150'den fazla ülkeye dizi ihraç ediyoruz. İnternet aracılığıyla Orta Doğu ülkelerinden, Rusya'dan bize talepler geliyor. Alıcılar internet üzerinden 'Bu ev nerede?' gibi araştırmalar yapıp bize ulaşıyorlar. Evi satın almak isteyenler oluyor, yaz döneminde kiralamak isteyenler oluyor. Bu şekilde taleplere biz de cevap veriyoruz. Bu şekilde kiraya verdiğimiz bir çok evimiz var" dedi.

"7 MİLYON TL AMA EVİN SAHİBİ ŞU AN SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Söz konusu villaya 7 milyon TL'ye varan satın alma tekliflerinin geldiğini fakat ev sahibinin satmayı düşünmediğini aktaran Özlü, "Teklif bu yönde. Biz kiralama yoluyla ilerliyoruz. Günlük olarak dizilere, yaz döneminde ise Ruslara, Araplara 15-20 günlük kiraya veriyoruz. Bunlar da televizyon dizilerinde izleyip talep eden müşteriler oluyorlar. Bu evi günlük 5 bin TL'ye kiraya veriyoruz. Haftada 2-3 gün çekim olabiliyor. Aylık çekim olacaksa fiyatlar değişebiliyor. 2017 yılının başından itibaren dizilerden görüp taleple gelen müşterilerle görüşmelerimiz yüzde 5 yüzde 6'dır. Sadece yurt dışı diye düşünmeyelim Türkiye'den de dizi mekanlarını görüp satın alma veya kiralama talepleri oluyor.

"DİZİLER GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE PAZAR OLUŞTURDU"

Dizi sektöründe bu tarz evlerin çok rağbet gördüğünü Söyleyen Özlü, Türkiye'den de taleplerin olduğunu kaydetti. Özlü, "Dizi sektörü için evlerin konumu çok önemli. Bu evin en önemli özelliği site içerisinde olmaması. Saat problemimiz yok. Diğer önemli bir özelliği de evin çekim yapmaya uygun oluşu. Her yönden çekim yapılabiliyor bu da bütün yönetmenlerin hoşuna gidiyor. Yatırımcılar böyle evleri satın almayı tercih ediyorlar çünkü kira geliri normalin 3-5 katına çıkıyor. 'Dizilere kiraya verilebilecek eviniz var mı?' diye talepte bulunan yatırımcılar olabiliyor. Diziler gayrimenkul sektörü içerisinde böyle bir pazar oluşturdu" diye konuştu.

X