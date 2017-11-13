Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108732
ALTIN
159.514
DOLAR
3.8795
STERLİN
5.0713
EURO
4.5188
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı seks düşünüyor
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı...
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Balonla zayıflama dönemi
Balonla zayıflama dönemi
banner468

Ortadoğulular Türk dizilerinde gördüğü bu evin peşinde

Paramparça, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde kullanılan lüks villa, yabancı yatırımcıların radarına girdi. İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman manzaralı lüks evin talipleri her geçen gün artıyor

Ortadoğulular Türk dizilerinde gördüğü bu evin peşinde

Paramparça, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde kullanılan lüks villa, yabancı yatırımcıların radarına girdi. İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman manzaralı lüks evin talipleri her geçen gün artıyor

13 Kasım 2017 Pazartesi 12:47
Ortadoğulular Türk dizilerinde gördüğü bu evin peşinde
banner404

BÜYÜK atılım gerçekleştiren Türk dizileri gayrimenkul sektöründe hareketlenmelere yol açıyor. 300 milyon dolarlık ihracat yapan Türk dizi film sektörü, bir çok ülkeden yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekiyor.

Yabancı yatırımcılar Türk dizilerinde gördükleri evlere talip oluyorlar. Bunlardan biri de Beykoz'da bulunan orman manzaraları lüks villa. Şimdiye kadar Rus ve Arap başta olmak üzere birden fazla yatırımcının talip olduğu bu villaya olan talepler her geçen gün artmaya devam ediyor.

"TÜRK DİZİLERİNİN YURT DIŞINDA YAYINLANMASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BİR ARTIŞ SAĞLADI"

İHA'nın haberine göre, 7 milyon liraya kadar satın alma tekliflerinin geldiği evin sahibi ise gayrimenkulünü satmaya yanaşmıyor. Günlük olarak 5 bin TL'ye dizilerde kullanılmak üzere kiraya veriyor. Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, "Türk dizilerinin yurt dışında yayınlanması gayrimenkul sektöründe bir artış sağladı.

Bunu bize gelen taleplerden anlayabiliyoruz. Orta Doğu'da, Rusya'da ve Azerbaycan gibi ülkelerde dizilerimiz yayınlanıyor, bu ülkelerden talepler alıyoruz. 2003 yılından beri bu evi dizilere kiralıyoruz. Çok dizide kullanıldı örnek olarak; Paramparça, Kurtlar Vadisi, halihazırda şu anda çekilen diziler var. Bunun yanında bir çok reklam filminde kullanıldı" diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE KİRAYA VERDİĞİMİZ BİRÇOK EVİMİZ VAR"

Özlü, bu şekilde kiraya verilen bir çok ev bulunduğunu belirterek, "Dizi sektörü çok hareketli. Yurt dışında 500 milyon izleyici dizilerimizi takip ediyor. 150'den fazla ülkeye dizi ihraç ediyoruz. İnternet aracılığıyla Orta Doğu ülkelerinden, Rusya'dan bize talepler geliyor. Alıcılar internet üzerinden 'Bu ev nerede?' gibi araştırmalar yapıp bize ulaşıyorlar. Evi satın almak isteyenler oluyor, yaz döneminde kiralamak isteyenler oluyor. Bu şekilde taleplere biz de cevap veriyoruz. Bu şekilde kiraya verdiğimiz bir çok evimiz var" dedi.

"7 MİLYON TL AMA EVİN SAHİBİ ŞU AN SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Söz konusu villaya 7 milyon TL'ye varan satın alma tekliflerinin geldiğini fakat ev sahibinin satmayı düşünmediğini aktaran Özlü, "Teklif bu yönde. Biz kiralama yoluyla ilerliyoruz. Günlük olarak dizilere, yaz döneminde ise Ruslara, Araplara 15-20 günlük kiraya veriyoruz. Bunlar da televizyon dizilerinde izleyip talep eden müşteriler oluyorlar. Bu evi günlük 5 bin TL'ye kiraya veriyoruz. Haftada 2-3 gün çekim olabiliyor. Aylık çekim olacaksa fiyatlar değişebiliyor. 2017 yılının başından itibaren dizilerden görüp taleple gelen müşterilerle görüşmelerimiz yüzde 5 yüzde 6'dır. Sadece yurt dışı diye düşünmeyelim Türkiye'den de dizi mekanlarını görüp satın alma veya kiralama talepleri oluyor.

"DİZİLER GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE PAZAR OLUŞTURDU"

Dizi sektöründe bu tarz evlerin çok rağbet gördüğünü Söyleyen Özlü, Türkiye'den de taleplerin olduğunu kaydetti. Özlü, "Dizi sektörü için evlerin konumu çok önemli. Bu evin en önemli özelliği site içerisinde olmaması. Saat problemimiz yok. Diğer önemli bir özelliği de evin çekim yapmaya uygun oluşu. Her yönden çekim yapılabiliyor bu da bütün yönetmenlerin hoşuna gidiyor. Yatırımcılar böyle evleri satın almayı tercih ediyorlar çünkü kira geliri normalin 3-5 katına çıkıyor. 'Dizilere kiraya verilebilecek eviniz var mı?' diye talepte bulunan yatırımcılar olabiliyor. Diziler gayrimenkul sektörü içerisinde böyle bir pazar oluşturdu" diye konuştu.

X

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk Dizileri ParamparçadakiEvkurtlar VadisiDizilerdeki Evler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su faturası az gelsin diye sayaçla oynadı, 448 bin TL'lik fatura geldi
Su faturası az gelsin diye sayaçla oynadı, 448 bin TL'lik fatura geldi
Bahçeşehir’de duygusal anma 
Bahçeşehir’de duygusal anma 
16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu!
16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim