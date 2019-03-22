‘Ortadoğulu yabancıya tapu var, ama kredi yok’

-Ceren ŞAHİN

FARKLI medeniyetlerden binlerce insanın huzurla yaşadığı Alanya'da ekonominin lokomotif sektörlerinden bir tanesi de gayrimenkul sektörü. 2018 yılında yapılan konut satışlarında yabancılara yönelik gerçekleşenler 5 bini aşarken, yabancılar Türkiye’de konut kredilerinden ne kadar yararlanabiliyor? Konuyu gündemine alan Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarını Seaside Gayrimenkul sahibi Abdullah Tuncer'e uzattı.

‘BANKALAR ‘BEN HESAP AÇAMAM’ DİYOR’

Tuncer yabancılara yabancıya mülk satışında önemli merkezlerden biri olan Alanya’da konunun önemine dikkat çekerek “Son 1 yıldır yabancıların konut kredisi kullanmaları biraz sıkıntılı. Daha doğrusu bankaların genel olarak kredi verme istekleri yok. Hani gerek yabancı, gerek Türk, gerekse de ticari anlamda kredi almak kolay değil. Ama bizi ilgilendiren kısım konut kredisi. Konut finansmanı dediğimizde özellikle de yabancılarda konut finansmanına baktığımızda bir miktar sıkıntı olduğunu söylemek mümkün. Avrupalılara eskiden Euro/Dolar üzerinden uygun faizlerle kredi verilebiliyordu. Çünkü TL üzerinden konut kredisi faizlerini, kendi ülkelerindeki faizlerle kıyaslandıklarında yabancılara çok yüksek geliyor ve bu durumun Avrupalılara izah edilmesi de zor oluyordu. Euro/Dolar üzerinden kullanıldığında faiz oranları da çok düşük oluyordu. Dolayısıyla onlar açısında kullanılabilir ve daha avantajlıydı. Artık bankalar sadece TL cinsinden konut kredisi verebiliyor. Avrupalılar için durum bu. Ortadoğu pazarına gelirsek daha sıkıntılı bir tablo görüyoruz. Ortadoğu pazarından gelen yabancılara neredeyse hiç kredi veremiyoruz. Eğer kredileri son yılların en çok rağbet gösteren pazarlarında da kullandırabilir hale gelirsek haliyle çok büyük bir destek olacak. Yani bir İranlıya bugün tapu verebiliyoruz Türkiye'de, ikamet de verebiliyoruz. Ama birçok banka ‘Ben hesap açamam’ diyor, ‘Kredi kullandırmam’ diyor. Biz devlet olarak bu pazara bu imkanı sağladıysak yani ‘Gel ev al’ dediysek, bankacılık hizmetlerinden de faydalanmalarının da önünü açmamız lazım. Ortadoğu pazarı sektörün lokomotiflerinden. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum, Ortadoğu’dan gelen yabancıların da konut kredisinden faydalanabilmesi gerekiyor. En çok rağbet gösteren pazar, kredi ile alışveriş yapmayı çok seven milletler ama bankada hesap dahi açtırmakta zorlandığımız bir pazar” şeklinde konuştu.