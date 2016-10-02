Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Örnek görüntü

Çırpanlı'nın cenaze töreninden sonra AKP'li Uludağ'ın paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Örnek görüntü

Çırpanlı'nın cenaze töreninden sonra AKP'li Uludağ'ın paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum rekoru kırdı.

02 Ekim 2016 Pazar 17:03
Örnek görüntü
banner404
Haber: Alper KUTAY
BİR dönem Alanya Belediye Meclis Üyesi de olan ve geçtiğimiz Cuma hayatını kaybeden, Süleymanlı Cemaati'nin Alanya'daki önemli isimlerinden Tahir Çırpanlı, Cumartesi günü sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Çırpanlı'nın cenazesi, Hacımemişler Cami'de kılınan namazın ardından Bektaş Mezarlığı'na defnedilirken, camideki cenaze törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 1999-2014 dönemi Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ da katıldı.
ARKA SAĞ KOLTUĞA ULUDAĞ OTURDU
Törenin ardından Hasan Sipahioğlu'nun kullandığı araçta arka sol koltuğa Başkan Yücel, arka sağ koltuğa Koordinatör Yardımcısı Uludağ ve şoför mahalline ise ATV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Sipahioğlu birlikte bindi. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlikte kendisinden sonra Nurettin Uludağ'ın konuşturulmasına sinirlendiği ileri sürülen ve bu olayla gündeme gelen Başkan Yücel'in arka koltukta Uludağ ile birlikte oturup sohbet etmesi dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nurettin Uludağ'ın araç içinde çekip sosyal medyaya koyduğu fotoğraf ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Uludağ'ın takipçileri, "İşte Alanya için örnek görüntü" dedi.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.10.2016 17:28
Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelTahir ÇırpanlıSüleymanlı CemaatiAkpÖrnek Görüntü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
abdullah yilmaz 2016-10-03 12:03:09

Zor günlerden geçtiğimiz su günlerde böyle görüntülere hasretiz.birlik ve beraberlik görüntülerini secim zamanlarindada bekliyoruz.hersey alanyamiz için.sizleri seviyoruz...

Cevapla
Beğenmedim! (3)
İlgili Haberler
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim