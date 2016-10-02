Haber: Alper KUTAY

BİR dönem Alanya Belediye Meclis Üyesi de olan ve geçtiğimiz Cuma hayatını kaybeden, Süleymanlı Cemaati'nin Alanya'daki önemli isimlerinden Tahir Çırpanlı, Cumartesi günü sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Çırpanlı'nın cenazesi, Hacımemişler Cami'de kılınan namazın ardından Bektaş Mezarlığı'na defnedilirken, camideki cenaze törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 1999-2014 dönemi Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ da katıldı.

ARKA SAĞ KOLTUĞA ULUDAĞ OTURDU

Törenin ardından Hasan Sipahioğlu'nun kullandığı araçta arka sol koltuğa Başkan Yücel, arka sağ koltuğa Koordinatör Yardımcısı Uludağ ve şoför mahalline ise ATV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Sipahioğlu birlikte bindi. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlikte kendisinden sonra Nurettin Uludağ'ın konuşturulmasına sinirlendiği ileri sürülen ve bu olayla gündeme gelen Başkan Yücel'in arka koltukta Uludağ ile birlikte oturup sohbet etmesi dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nurettin Uludağ'ın araç içinde çekip sosyal medyaya koyduğu fotoğraf ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Uludağ'ın takipçileri, "İşte Alanya için örnek görüntü" dedi.



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