Ormanlara giriş için izin alınacak

TAVŞANLI, Gediz ve Domaniç ilçelerinde bu ay çıkan yangınlar nedeniyle, yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişlerin kontrollü sağlanmasına yönelik Kütahya Valiliğince karar alındı.

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması, nemin ise yüzde 20'nin altına düşmesinin yangın riskini artırdığına, kuvvetli rüzgarın da yangınların hızla yayılmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Valilikçe, söz konusu nedenlerle, yangın riskinin yoğun olduğu bölgelere 30 Eylül'e kadar sivil vatandaşların girişlerinin kolluk kuvvetlerinin iznine tabi olması yönünde karar verildi. Kararın, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarını kapsamadığı öğrenildi.