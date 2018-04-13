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Ormanlar satışa çıkarılıyor! İşte Alanya'nın duruma ilişkin görüşleri?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeye göre, ormanlar 5 yıl boyunca kullanılması için şirketlere satılacak. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan bir orman kooperatifi yöneticisi "Ormanı alan holdingler artık kendi bölgelerine bırakın vatandaşı isterlerse ayıyı bile sokmazlar” dedi

Ormanlar satışa çıkarılıyor! İşte Alanya'nın duruma ilişkin görüşleri?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeye göre, ormanlar 5 yıl boyunca kullanılması için şirketlere satılacak. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan bir orman kooperatifi yöneticisi "Ormanı alan holdingler artık kendi bölgelerine bırakın vatandaşı isterlerse ayıyı bile sokmazlar” dedi

13 Nisan 2018 Cuma 17:15
Ormanlar satışa çıkarılıyor! İşte Alanya'nın duruma ilişkin görüşleri?
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PEKİ, Alanyalılar bu konuya nasıl bakıyor? Bu düzenlemeyi neye yoruyorlar? İşte vatandaşların yorumları:
‘ İNSANLARIN YÜRÜMESİDE ÖZELLEŞECEK ‘
Abbas Çetin (Emekli);Ben zaten  ormandan emekliyim . Köylü kesse hepsinden daha iyi olur. Kesen köy var ama çoğu da kesmiyor. Türkiye’de herşeyi özelleştiriyorlar. Türkiye’nin kendi kullanabileceği bir şey kalmadı. Yakında az kaldı insanların yürümesinide özelleştirecekler. Özel sektöre vermeleri  doğru değil ama sadece benim dememle sonuç değişmez. 
‘DEVLETİN  ÇOK İŞİ VAR ‘
Mustafa Er ( Emekli);İyi olacağını düşünüyorum. Devletin zaten çok fazla işi var, özel şirkette bunu yap, işlet,devret sistemi ile yaparsa iyi olur . Olumlu buluyorum. 
‘GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERMEZLER’
Faik Gökalp (İşletmeci);Doğru bulmuyorum. Özel sektör ormanı acımasızca kullanacaktır. Gerekli hassasiyeti göstermeyeceği için bunu doğru bulmuyorum. Maliyet açısından halka daha pahalıya mal olacağını düşünüyorum. Özel sektör olduğu için ticari anlamda halka daha pahalıya mal olacak. 
‘DEVLETİME GÜVENİYORUM’
Mehmet Yıldırım (Emekli); Ben devletime güveniyorum. Ne yaparlarsa millete faydalı olanı yaparlar. Allah’a güvendiğim gibi devletime güveniyorum. Allah cumhurbaşkanımıza sağlık sıhhat versin . Bana göre özelleştirilmesi daha iyi olur.

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Son Güncelleme: 13.04.2018 17:59
Anahtar Kelimeler:
TBMMGenel KurulOrmanSatış
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