Ormanlar satışa çıkarılıyor! İşte Alanya'nın duruma ilişkin görüşleri?

PEKİ, Alanyalılar bu konuya nasıl bakıyor? Bu düzenlemeyi neye yoruyorlar? İşte vatandaşların yorumları:

‘ İNSANLARIN YÜRÜMESİDE ÖZELLEŞECEK ‘

Abbas Çetin (Emekli);Ben zaten ormandan emekliyim . Köylü kesse hepsinden daha iyi olur. Kesen köy var ama çoğu da kesmiyor. Türkiye’de herşeyi özelleştiriyorlar. Türkiye’nin kendi kullanabileceği bir şey kalmadı. Yakında az kaldı insanların yürümesinide özelleştirecekler. Özel sektöre vermeleri doğru değil ama sadece benim dememle sonuç değişmez.

‘DEVLETİN ÇOK İŞİ VAR ‘

Mustafa Er ( Emekli);İyi olacağını düşünüyorum. Devletin zaten çok fazla işi var, özel şirkette bunu yap, işlet,devret sistemi ile yaparsa iyi olur . Olumlu buluyorum.

‘GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERMEZLER’

Faik Gökalp (İşletmeci);Doğru bulmuyorum. Özel sektör ormanı acımasızca kullanacaktır. Gerekli hassasiyeti göstermeyeceği için bunu doğru bulmuyorum. Maliyet açısından halka daha pahalıya mal olacağını düşünüyorum. Özel sektör olduğu için ticari anlamda halka daha pahalıya mal olacak.

‘DEVLETİME GÜVENİYORUM’

Mehmet Yıldırım (Emekli); Ben devletime güveniyorum. Ne yaparlarsa millete faydalı olanı yaparlar. Allah’a güvendiğim gibi devletime güveniyorum. Allah cumhurbaşkanımıza sağlık sıhhat versin . Bana göre özelleştirilmesi daha iyi olur.