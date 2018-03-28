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Ormanda mücadele zamanı

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Demirliçeşme Orman Deposu'nda çam ormanlarına zarar veren çam keseböceğine karşı yürütülen mücadele kapsamında 8 bin çam keseböceği yırtıcısı 'Calosoma schyponta' üretimi yapılıyor

Ormanda mücadele zamanı

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Demirliçeşme Orman Deposu'nda çam ormanlarına zarar veren çam keseböceğine karşı yürütülen mücadele kapsamında 8 bin çam keseböceği yırtıcısı 'Calosoma schyponta' üretimi yapılıyor

28 Mart 2018 Çarşamba 22:48
Ormanda mücadele zamanı
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DEMİRLİÇEŞME Orman Deposu'ndaki laboratuvarda üretimine başlanan çam keseböceğiyle biyolojik mücadele kapsamında bin anaç böcekten 8 bin ergin Calosoma Schyponta üretiliyor. Üretimi yapılan faydalı böcekler nisan ayının ortalarından itibaren çam keseböceğinin yoğun olduğu ormanlık alanlara salınacak. Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Ahmet Dönmez, doğada bulunan çam keseböceğinin toprağa girdiği zaman 9 yıla kadar yaşadığını söyledi. Çam keseböceğinin ağaçların yapraklarına zarar vererek boy olarak gelişmesine engel olduğunu aktaran Dönmez, bu durumun da ekonomik kayba neden olduğunu vurguladı. Çam keseböceğinin bir anda yok edilmesinin mümkün olmadığına değinen Ahmet Dönmez, çam keseböceğiyle mekanik, kimyasal ve biyolojik olmak üzere 3 yöntemle mücadele edildiğini anlattı. Dönmez, "Biyolojik ve mekanik mücadele yöntemlerini tercih ediyoruz. Tırtıl keselerini toplayarak mekanik mücadele, çam keseböceğinin yırtıcısını üreterek ise biyolojik mücadele yapmış oluyoruz. Kimyasal mücadele yöntemini kullanmıyoruz. Kimyasal mücadelede sentetik içerikli ilaçlar kullanılıyor. Bu da doğada zararlı olanlar kadar faydalı olanları da yok ediyor. Aynı zamanda adeta zararlı olan böceğin de kimyasala karşı dayanıklılığını arttırıyor. Kimyasal mücadele yapmıyoruz onun yerine doğada en etkin olan yöntem doğada yok etmek istediğiniz canlıyı direkt yok etmek yerine onun yok eden canlıyı çoğaltmak olur. Biz de doğada çam keseböceğini yok edecek olan, onu her evrede yiyerek bitirecek olan yırtıcıyı üretiyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
OrmanDemirliçeşmeGazipaşa Orman İşletme
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