Ormanda böcekle savaş başladı

MÜCADELE kapsamında, çam ormanlarına zarar veren kese böceklerine karşı, 5 bin çam kese böceği yırtıcısı(Calosoma Schyponta) ormanlık alanlara bırakıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Mustafa Soner Özcan, “Çam kese böceğiyle mekanik, kimyasal ve biyolojik olmak üzere 3 yöntemle mücadele ediliyor. Biz biyolojik ve mekanik mücadele yöntemlerini tercih ediyoruz. Tırtıl keselerini toplayarak mekanik mücadele, çam kese böceğinin yırtıcısını üreterek ise biyolojik mücadele yapıyoruz. Doğada en etkin yöntem olan, doğada yok etmek istediğimiz canlıyı direkt yok etmek yerine, onu yok eden canlıyı çoğaltarak çözümlemeye çalışıyoruz. Biz de doğada çam kese böceğini yok edecek olan, onu her evrede yiyerek bitirecek olan yırtıcı böceği (Calosoma Schyponta) üretiyoruz. Demirliçeşme Ağaç Deposu’ndaki laboratuvarda anaç böceklerden ürettiğimiz Calosoma böceğini elde ederek doğaya bıraktık. Bu böcekler, toprakta çam kese böceklerinin yumurtalarını, dala çıkınca da tırtıllarını yiyecekler. Hemen her evrede bu yırtıcı böcekler, çam kese böceğiyle mücadele edecek, bu şekilde ağaçlarımız rahatlayacak ve gelişimleri daha hızlı devam edecek” şeklinde konuştu.