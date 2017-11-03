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Orman yangınında arı kovanları kül oldu

Muğla Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangında 30 arı kovanı kül oldu

Orman yangınında arı kovanları kül oldu

Muğla Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangında 30 arı kovanı kül oldu

03 Kasım 2017 Cuma 15:16
Orman yangınında arı kovanları kül oldu
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EDİNİLEN bilgilere göre; Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkinde saat 14.00 sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarından başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Vatandaşları haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına ilk olarak itfaiye ekiplerinin müdahale etti. Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazözün de destek verdiği yangın yaklaşık bir saat müdahalenin ardından söndürüldü.
Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Orman içinde buluna arı kovanlarından 30 tanesi yangın nedeniyle yanarak kül oldu. Bazı arı kovanları itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiyeOyuktepe
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