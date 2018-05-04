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Orman yangını 3 gündür sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Orman yangını 3 gündür sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:42
Orman yangını 3 gündür sürüyor
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KALE Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle  çıkan yangını söndürmek için hava ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 500 orman işçisinin de söndürme çalışmalarında yer aldığı  yangın bölgesinin etrafı, alevlerin sıçramaması için iş makineleriyle sarıldı.  Yangın, çember içinde kalan 100 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.

Rüzgar ve arazinin zorluğuna rağmen yangının kontrol altına alınması  için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Orman Yangını
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