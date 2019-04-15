Orman Genel Müdürlüğü bin 200 mühendis alacak

Orman Genel Müdürlüğü'ne alınacak olan 5 bin personelin bin 200'ü mühendislerden oluşacak. Kadro tahsisi yapıldı, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Orman Genel Müdürlüğü bin 200 mühendis alacak
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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçen ay yaptığı açıklamada bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman rman muhafaza memuru, 800 memur ve 300 şoför olmak üzere toplamda 5 bin personel alımı yapacaklarını duyurmuştu.İlk tahsis orman mühendisi kadrosuna yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Orman Genel Müdürlüğü'ne bin 200 orman mühendisi alınacak. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 5 bin personel alımı ile ilgili ön çalışmaların süratle devam ettiğini, Cumhurbaşkanı Kararı ile 1200 Mühendis kadrosunun tahsisi yapıldığını ifade etti. 

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