Orman'dan suç duyurusu

ALANYA'NIN Akçatı Mahallesi'nde neler oluyor? Akçatı Mahallesi'ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan su kaynağı köy halkıyla Alanya Belediyesi'nin arasını açtı. Alanya Belediyesi'nin belediye bünyesinde kurulması planlanan su fabrikası için yaklaşık 2 ay evvel su kaynağında çalışma başlattığı, suyun tahsisine sahip olan Akçatı Mahallesi halkının da belediye tarafından izin alınmaksızın başlatılan çalışmalara isyan ettiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre mahalle sakinlerinin durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirmeleri üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Alanya Belediyesi'ne izin almadan başlattığı çalışmalar sebebiyle tutanak tutuldu ve suç duyurusunda bulunuldu.

İZİNSİZ SU KAYNAĞI MAYIS AYI GÜNDEMİYDİ

Alanya Belediyesi’nin şirketleşmesi 2019 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında gündeme gelmiş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel şirketleşme sürecinin ilk adımı olarak su fabrikası açacaklarını açıklamıştı. Mecliste söz alan Başkan Yücel "Belediye bütçeleri kadar şirketleşmeye gidiliyor. Biz de şirketleşmeye su fabrikasıyla başlıyoruz. Allah izin verirse fabrikamızı birkaç ay içerisinde açıyoruz. Manavgat’la Adana arasında ihracat belgesi olan tek su kaynağı ve Çıplaklı’nın üzerinde bulunmakta. Birkaç firma bu tesisin 5 yıllık üretebileceği su kapasitesine talip olmuş durumda. Bu anlamda tekliflere her daim açığız" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZCAN: BU SU BİZİM, HAKKIMIZI ARIYORUZ

Konuya ilişkin Yeni Alanya'ya konuşan Akçatı Mahallesi Muhtarı Alaaddin Özcan, "Bu su kaynağının tahsisini uzun uğraşlar sonucu 2008 yılında köye sağladık. Tahsis ile alakalı kararı çıkarttık. Fakat maliyeti yüksek olduğundan su bir türlü köye, mahalleye getirilemedi. Kaynağın bulunduğu bölgeye havuzlar yaparak idare etmeye çalıştık. Hatta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek'ten de suyun mahalleye getirilmesi noktasında ricacı olduk. '2020'de getireceğim' demişti. 2 ay önce bir baktık, Alanya Belediyesi'nin arabaları kurulacak şirket için kullanmak üzere çalışma başlatmış. Ormanlık alanda bulunan ağaçlardan tutun da, bizim yaptığımız havuzlara kadar yıkılmış. Durumu fark etmemiz üzerine ivedilikle bildirimlerimizi yaptık, gereken yerlerle görüştük. Suyun mahallemize tahsis edildiğini belgelerimizle sunduk. Şu an beklemedeyiz. Bu su bizim. Biz hakkımızı arıyoruz. Aramaya da devam edeceğiz" dedi.

ALANYA BELEDİYESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Edinilen bilgilere göre Alanya Belediyesi hakkında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından işlem başlatılmış durumda. Kullanım hakkı ve tahsisi Akçatı Mahallesi üzerinde bulunan su kaynağında Alanya Belediyesi tarafından izinsiz bir şekilde çalışma başlatıldığı, bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'nce tutanak tutularak, Alanya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

