Orient Queen Alanya Limanı’na son kez demirledi

EYLÜL ayını tazece geride bıraktığımız şu günlerde Alanya muhteşem doğası, iklimi ve tarihi güzellikleriyle dünya halklarına kucak açmaya devam ediyor. Tarihi Kızılkule, tersane, kale ve geleneksel Alanya evlerinin denizle buluştuğu limanda, manzara Alanya’nın cennetten bir köşe olduğunu hissettirerek görenleri hayran bırakıyor.

İlk kez geçtiğimiz yıl Lübnan-Alanya arasında sefer düzenlemeye başlayan Orient Queen adlı lüks gemi bu sabah Alanya Limanı’na son kez demir attı. AMC firmasına ait olan lüks kruvaziyer gemisi çoğunluğu Lübnanlılarladan oluşan turistlerle birlikte Alanya Limanı'na demirledi. Bu kez son seferini düzenleyen lüks gemi Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Alanya arasında kış aylarında da bağ olmayı hedefliyor. Alanya turizmine de önemli katkılarda bulunan turlara ilgili Dim TV'ye (dimtv.tv) konuşan AMC firması Türkiye temsilcisi Bassam Hagge, Alanya'ya ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Bu aslında bir son değil, başlangıç. Zira kış aylarında da denizin el verdiği kadarıyla seferlerimizi sürdürmeyi planlıyor ve istiyoruz” şeklinde konuştu.

Orient Queen için hazırlanan özel organizasyonla birlikte Alanya Limanı’na ayak basan misafirlerin tatilleri muhteşem bir biçimde start aldı.