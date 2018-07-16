Orient Queen Alanya Limanı'na 4. kez demirledi

AMC firmasına ait olan lüks kruvaziyer gemisi çoğunluğu Lübnanlılarladan oluşan 150 kişiyle birlikte Alanya Lümanı'na demirledi. Bu hafta 4'üncü seferini düzenleyen lüks gemi 10 hafta daha Lübnan'ın başkenti beyru ve Alanya arasındaki seferlerin sürdürecek. Alanya turizmine de önemli katkılarda bulunan turlara ilgili Dim TV'ye (dimtv.tv) konuşan AMC firması Türkiye temsilcisi Bassam Hagge, Alanya'ya ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Bakan Çavuşoğlu'nun destekleriyle seferler daha verimli hale geldi" dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 12:28