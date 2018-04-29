Örgüt davasına 7 tutuklama

-Mehmet Al

ALANYA ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın, 14 kişi Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya şüphelilerin avukatları da katıldı.

İLK DURUŞMA 2 GÜN SÜRDÜ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Haksız kazanç elde etmek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak ve silahlı yağma' suçları ve bu örgütlerin faaliyeti kapsamında işlenen diğer suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan

Fatih N, Mehmet A.B, Cengiz U, Çağlar T, Esat Y, Halil İbrahim C, Kahraman T, Koray K, Mehmet N, Remzi N, Şadiye B, Şiyar N, Umut A, ve Uğur K.’nın katıldığı ilk duruşma 2 gün sürdü. Mahkeme heyetince ifadeleri alınan 14 şüphelilerden Çağlar T, Halil İbrahim C, Kahraman T, Remzi N, Şadiye B, Umtut A. ve Uğur K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Heyet, Fatih N, Mehmet B.A, Cengiz U, Esat Y, Koray K, Mehmet N ve Şiyar N’nin tutuklu olarak yargılanmalarına devam edilmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

20 Temmuz 2017 tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütü operasyonu düzenlemiş, Alanya merkezli operasyonda, Mahmutlar ve Konaklı Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Operasyonda 1’i kadın 13 şüpheli gözaltına alınmış, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda içinde AK-47 model uzun namlulu Kalaşnikof'un da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ile bilgisayar dokümanı ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, Alanya Jandarma Komutanlığı’ndaki 8 günlük sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.