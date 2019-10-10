Operasyon haberini verirken oğlu stüdyoyu bastı!

BARIŞ Pınarı Harekâtı’na ilişkin gelişmeleri canlı olarak aktaran NBC kanalının haberi, stüdyoya giren davetsiz bir misafir sonucu bölündü.



Sunucu Courtney Kube’un işe gelirken yanında getirdiği 4 yaşındaki oğlu Ryan, birden canlı yayına çıktı.



Ryan'ın hareketleri sırasında ekrana Suriye haritası verildi. Olayın ardından Kube haberleri sunmaya kaldığı yerden devam etti.



Yaşanan olay sonucu kısa süreliğine dikkati dağılan sunucu Courtney Kube, “Kusura bakmayın, oğlum burada, canlı yayında” ifadeleriyle seyircilerden özür diledi.

