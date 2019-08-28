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Operasyon düzenlenen evden cephane çıktı

Sivas’ta jandarma tarafından operasyon düzenlenen ev adeta cephanelik çıktı

GÜNCEL 28.08.2019, 21:06 28.08.2019, 21:08 Enes Subaşı
Operasyon düzenlenen evden cephane çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, yedek şarjörler ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

#Sivas #Jandarma #operasyon
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