TGF (Türkiye Gazeteciler Federasyonu) 9. Genel Kurulu'nda 'Divan Başkanı' olarak atanan Yılmaz Karaca'nın destekçisi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, evrakları eksiksiz olan 8 cemiyete muhalif oldukları için oy kullandırmadı. Buna ilave olarak ayak oyunları ve taraflı divan yönetimi sonucu Karaca'nın listesi seçimi kılpayı kazandı. Sertel'e TGF üyesi meslek örgütü temsilcileri başta olmak üzere her kesimden tepki yağarken, TGF Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'den de bir açıklama geldi. İşte Dim'in açıklaması:

'ONURUMUZLA SAVAŞTIK'

"Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Kurulu'nda onurumuzla savaştık. Seçimi kaybettik ama onurumuzu kaybetmedik. 7-8 cemiyeti seçime sokmayanların, masa başı ayak oyunlarına ve taraflı divan yönetimine rağmen (+) (-) 5 oyla kazananların vicdanı rahat mı acaba merak ediyorum? Düşünen ve yenilikçi fikirler üreten uygar insanlar kaybetmezler. Kaybedenler; onları anlamayan ve değer bilmeyenlerdir. Siyasi hesaplarla mesleğine ve ekmeğine nankörlükyapanlardır esas kaybedenler. Herşeyi zaman gösterir. Allah hakkın ve doğrunun yardımcısıdır. İçimizde olup da aldatılan ve algı operasyonu ile bizden vazgeçirilenler de umarım pişmanlık duymazlar.Küçük olsun, benim olsun zihniyetinin egemen olduğu hiç bir yapı büyük olamaz ve küçülmeye mahkumdur. Atilla Sertel ne yazık ki 2012'de TGF'yi iskambil destesini keser gibi ikiye böldü ve konfederasyon çıktı içimizden. Dün de iskambil destesinin kalan yarısını bir kere daha bölme hamlesini gerçekleştirdi. Yılmaz Karaca için zaten kartvizit gerekliydi. Başka bir kaygısı yok. Hayırlısı olsun."

DESTEK VE TEPKİ YAĞMURU

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TGF Genel Kurulu'ndaki taraflı divan yönetimi büyük tepki topladı. TGF'ye üye çok sayıda meslek örgütü temsilcisinin yanısıra her kesimden Sertel'e tepki yağdı. İşte sosyal medyaya yansıyan tepkilerden bazıları:

SEFA KARAHASAN (TGF KKTC DELEGESİ)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun yapılan genel kuruluna Atila Sertel'in yaptığı antidemokratik tavırları damga vurdu diyebiliriz. Bu tavırlar TGF’yi başarısız, etkisiz bir sürece taşımıştır. Gerçekte kazanan ise Mehmet Ali Dim Başkan olmuştur.



FERİT YÜCEL ERGÜN (AVUKAT)

Divan Başkanının asli görevi; genel kurulun gündem maddelerini sağlıklı bir şekilde uygulatmak ve zabıt altına aldırmaktır. Ne yazık ki Atila Sertel bunu başaramamıştır! Yanlı tavır ve söylemleri ile sonuca doğrudan etki etmiştir. Dünkü kongrenin asıl kazananı Mehmet Ali Dim'dir.

ERKMEN SAĞLAM (SANATÇI)

CHP, ne Atatürk'ün, ne İsmet İnönü'nün, ne de Bülent Ecevit'in CHP'si. Bir CHP'liye inanmak işi baştan kaybetmek demek. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer. Başka adam mı yoktu da bir CHP'li divan başkanı seçildi. Bu adamların partilerine hayrı yok ki sana, bana hayrı dokunsun...

MUSTAFA KULA (AVUKAT-MADEN MÜHENDİSİ)

Kaybeden sen değilsin, federasyon. Köhne, içi boş kuruluşu kendi binasına kavuşturan, itibar sağlayan sensin. Buna şahidim. Ama bu zihniyetin vefa diye bir anlayışı yoktur. Kazanan anlayış bağnazca, tutucu bir anlayıştır. Bunu sen benden çok bilirsin.

YENİ UFUK GAZETESİ (EREĞLİ)

TGF kongresinde, Divan Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel demokrasiyi resmen katletti. Tüm evrakları eksiksiz olduğu halde Karadeniz Ereğli Gazeteciler Derneği ve Niğde Gazeteciler Cemiyeti, mevcut yönetime muhalif oldukları için oy kullanamadı. Tebrikler Atila Sertel. Resmen Yılmaz Karaca ve ekibine TGF seçimlerini hediye ettin. Utanmadan adalet ve demokrasi nutukları atanlara bak sen. Yuh size.



FATİH KIZILKAYA (TGF DELEGESİ)

TGF 9. Genel Kurulu'nda usulsüzlük var. Oylamada çoğunluk Niğde ve Karadeniz Ereğli'ye genel kurulda oy kullanmaları için hak vermesine rağmen, divan kabul etmedi. Neredesin sen ey demokrasi!



CAN DİREKÇİ (EMEKLİ VALİ)

İyiler kaybetmez, kaybedilir. Yılmak yok, mücadeleye devam. Her zaman arkanızda, yanıbaşınızdayız.

MUSTAFA TÜRKDOĞAN (MHP ALANYA İLÇE BAŞKANI)

Yapılan haksızlık ve usulsüzlüklerin karşısındayız! Her şartta yanındayız Mehmet Ali Dim başkanım...

MERİH AK (NTV İZMİR TEMSİLCİSİ)

İnsanların sevgisini kullanarak, kafalarına basa basa yükselirken, onlara tekmeler atanlar unutmasın. Bunun bir de inişi var.

DİVAN SKANDALI SONRASI SONUÇ

Türkiye'nin en eski ve en büyük basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) Ankara'da yapılan genel kurulunda Mehmet Ali Dim ve Yılmaz Karaca'nın listeleri yarışmış, 197 delegenin oy kullandığı kongrede Karaca 103, Dim 93 oy almıştı.

1 oy ise boş çıkmıştı. Öte yandan Dim, mesaj atarak, sosyal medya üzerinden yorum yazarak, telefonla arayarak, bizzat ziyaret ederek üzüntü ve desteklerini bildiren binlerce destekçisine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 18:00