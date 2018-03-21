Onur Air 'Alanya GZP'ye 224 TL'ye uçacak

ONUR Air, 29 Nisan tarihi itibariyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na haftada 4 gün (Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) uçuş yapacak. Onur Air'in GZP'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapacağı ilk uçuş 25 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek. Onur Air uçağı, 126 TL'lik bilet fiyatıyla 22.30'da İstanbul'dan havalanıp, 23.45'te GZP'ye inecek. Onur Air, bir sonraki seferinde ise 29 Nisan günü 17.30'da GZP'den havalanıp, 18.45'te İstanbul'da olacak.

Onur Air'in İstanbul Atatürk-GZP uçuşları 29 Nisan itibariyle haftada 4 gün (Pazar, pazartesi, salı, çarşamba) olacak. İstanbul'dan saat 19.25'te havalanacak olan Onur Air uçağı, saat 20.40'ta GZP'de olacak.

Perşembe, cuma ve cumartesi günleri uçuşu olmayan Onur Air'in, İstanbul-GZP-İstanbul seferlerinde tek yön bilet fiyatlarının GZP-İstanbul yönünde ortalama 224 TL olduğu, İstanbul GZP yönünde 126 TL olduğu, 10 Haziran itibariyle 344 TL'ye yükseldiği görülüyor. Onur Air'in temmuz ayına kadar neredeyse tüm seferlerinde biletlerin tükendiği veya çok az kaldığı görülüyor.

ONUR AIR HAKKINDA

Onur Air, merkezi İstanbul Atatürk Havalimanı olan ve düşük maliyetli taşımacılık hizmeti veren bir Türk firmasıdır. 14 Nisan 1992 yılında kurulmuş olan Onur Air, bu yıl Türkiye'de özel havayolu sektöründe öncü firma olarak kuruluşunun 25'inci yıldönümünü kutluyor.

Türkiye'de iç hat hava taşımacılığının 2003 yılında özel sektöre de açılmasının ardından iç hatlarda uçuşlara başlayan ilk özel havayolu olan Onur Air, düşük maliyetli hava taşımacılığına yönelik tüketici talebinin etkisi ve tarifeli/tarifesiz uçuşlar düzenlenen üslerin açılmasıyla gelişimini sürdürmüştür. Günümüzde 1626 personel istihdam eden Onur Air, tamamı Airbus’tan oluşan 22 uçaklık filosuyla faaliyet göstermektedir. Şirket, günümüzde iç hatlarda 14 önemli noktaya, dış hatlarda ise tarifeli ve tarifesiz olarak 25 ülkede 120'yi aşkın noktaya uçuş düzenlemektedir. Onur Air, kuruluş yılı olan 1992’den bu yana 90 milyonun üzerinde yolcunun güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamıştır.