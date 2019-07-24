Onlar lösemiyi yendi! Şimdi sıra Şebnem'de

İLİK bekleyen Şebnem Köseoğlu’na iki selam daha var. Hem de bu kez tıpkı onun gibi bu mücadeleyi bilen, hastalığı yenen iki ayrı kişiden. 3,5 yıl süren savaşın ardından lösemiyi yenen ve sağlıkla hayatına devam eden Şeyma Sezer ve 8 yıllık mücadelesini 4’üncü ilik naklinin ardından zaferle taçlandıran Sezer Toplu, hikayelerini Yeni Alanya’ya aktardılar. Şebnem’e sevgilerini ileten Ayhan ve Toplu “Biz başardık, şimdi sıra sende. Asla umudunu kaybetme. Geldiğinde birlikte yemek yiyeceğiz” dediler.

‘UNUTMA! KANSER DEĞİL, SEN GÜÇLÜSÜN’

2007 yılında henüz 13 yaşındayken lösemiyle tanışan Şeyma Ayhan, bugün sağlıklı bir birey. Vakaların pek çoğunda olduğu gibi Ayhan da, sağlık kontrolüne gittiği vakit kan değerlerinin düşük seyrettiğinin fark edilmesi sonucu hastalığını öğrendi. Yani tesadüfen. Ardından ise Ayhan için çocuk yaşında toplamda 3,5 yıl sürecek bir mücadele başladı. Ayhan başarı öyküsünü Şebnem için Yeni Alanya ile paylaştı. Sözlerine “Biz başardık şimdi sıra sende” diyerek başlayan Şeyma Ayhan “2007 yılında lösemi ile tanıştım. Bir sağlık kontrolüne gittiğimde kan değerlerimin düşük olduğu fark edildi ve ufak bir kan hapı kullanmaya başladım. Süreç böyle başladı. Hapları 4 ay gibi bir süreyle kullanmama rağmen kan değerlerimde herhangi bir değişim olmayınca daha büyük bir hastaneye sevk edildim. Ankara’ya gittim. Yapılan tetkikler sonucu hastaneye yattım. Hastalığı yenmem ve tedaviyi sonlandırmamız 3,5 yıl sürdü. 2011 yılıydı. Bu 3,5 yılın ilk 3 ayı hastaneden hiç çıkmadım. Sonrasında ara ara çıkmaya başladım. Hafta sonları izin alarak ayrıldığım zamanlar oluyordu. Bu süreçte okulumda yalnızca sınavlarıma gittim, geldim. Bu geçen zamanda beni en çok ayakta tutan şey moral ve motivasyondu. En sevdiğim şey spor yapmaktı. Sürekli spor yaptım ve sağlıklı beslendim. Hastalıktan kurtuldum, liseyi ve üniversiteyi bitirdim. Şu an son derece sağlıklı ve mutluyum. Hastalığımla olduğu gibi LÖSEV’le de 2007 yılında tanıştım ve özellikle bu zorlu süreçte çalışmalarını yakınen bildiğim için, bizzat yaşadığım için LÖSEV içerisinde yer almak istedim. 4 yıldır da profesyonel olarak LÖSEV’de Halkla İlişkiler Yöneticisi’yim. Ben şu an çok mutluyum. Şebnem sana da sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Unutma, kanser değil, sen güçlüsün. Gülmeyi sakın ama sakın unutma. Biz başardık, şimdi sıra sende. İyileş gel, hep birlikte yemek yiyelim” ifadelerini kullandı.

‘HEP GÜL, ÇÜNKÜ BAŞARACAKSIN ŞEBNEM’

İlik bekleyen Şebnem’e bir selam da, ilik naklinin ardından hayata yeniden başlayan Sezer Toplu'dan geldi. Hikayesini Alanyalı Şebnem’e güç olsun diye aktaran Toplu, şu ifadeleri kullandı: “13 yaşında hastalığımla tanıştım. Adana Kozan Hastanesi’ne gittiğimde kan değerlerimin çok düşük olduğunu görüp, beni Adana Numune Hastanesi’ne sevk ettiler. Daha sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi’ne sevkim gerçekleşti. Hastalığımın dünya üzerinde bir İngiltere’de, bir de bende var olduğu ortaya çıktı. Kesinlikle ilik nakli olmam gerektiği söylendi. İlik naklinden başka çaresi yoktu. İlk iliği kardeşimden aldım. Nakilden sonra 1 yıl kadar normal hayatıma dönmüştüm fakat bir yılın sonunda kan değerlerim düşmeye başladı. Kardeşimin iliği yüzde 100 uyumluydu. Yüzde 100 uyumlu olmasına rağmen kan değerlerim düşüyordu. Bir sene sonra ikinci naklimi oldum. On ay sonra üçüncü naklimi oldum. Fakat sonuç değişmedi. Bu sefer kardeşim yerine başka donör adayından ilik nakli olmam istendi. Bekleyişin ardından Almanya’dan bulundu ilik. Böylelikle dördüncü ilik naklimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 senedir iyiyim ve ilaç kullanmıyorum. 3 ayda bir kontrollerime gidiyorum. Sağlıma kavuştum ve çok mutluyum. Kelimelere sığdırılamayacak, anlatamayacağım bir duygu hali bu. İlik naklimi yaşayana dek sekiz yılım geçti. Bu sekiz yılı hayatımda hiç yaşanmamış sayıyorum. 13 yaşında bu hastalıkla tanıştım. Bu hastalık bittiği zaman 21 yaşına girmiştim. Ama şu an bir çocuk gibi şenim. Bazen yakınlarım ‘Ne zaman büyüyeceksin?’ diyorlar. Ben ise yaşamın keyfini doyasıya çıkarmaya devam ediyorum. Şebnem’e sizin de aracılığınızla umudunu kaybetmemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman umudunu kaybetme Şebnem. Ne kadar dayanıklı olursan, ne kadar umutlu olursan, bir o kadar iyi olacağını bil lütfen. Gülmeyi eksik etme sakın. Hep gül. Çünkü başaracaksın. Eminim sen de bu hastalığı atlatacaksın. Biz başardık, şimdi sıra sende. Hatta iyileşip gelince yemek yemeyi teklif ediyorum. Hadi iyileş gel, seni bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 10:49