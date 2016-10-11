'Önceliğimiz esnaf'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan Alanya Toptancı Hali'ne giderek esnafın sorunlarını dinledi. Başkan Yücel, Alanya Toptancı Hali’nde bulunan Hal Derneği’nde ise yönetimle kahvaltıda bir araya geldi. Hal Derneği’nde gerçekleşen buluşmaya Başkan Yücel’in yanı sıra Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Toptancı Hali Müdürü Halit Parlayüksel, Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

'ESNAFIMIZ ÖNCELİĞİMİZ'

Hal esnafının sorunları ve isteklerini dinlerken yönetim kurulu üyelerine hitap eden Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak şehrimizdeki her esnafın sorunları bizim önceliğimizdir. Sorunları çözüme kavuşturabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Esnaf huzurlu ve mutlu olursa, şehrimiz de aynı şekilde huzurlu ve mutlu olur.” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı yeni Toptancı Hali projesiyle ilgili de konuşan Başkan Yücel, “İhalesi yapılan yeni projenin Alanya'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" mesajı verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.