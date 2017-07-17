Önce tur attı sonra da çaldı

HIRSIZLIK anı kameralara saniye saniye yansıdı. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı, saat 12.00 sularında Konyaaltı ilçesi, Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Markete bisikleti ile alışveriş yapmak için gelen Mimar İsa Çal, bisikleti dışarı bırakıp markete girdi. Alışveriş sonrası dışarı çıkan Çal, bisikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, İsa Çal'ın bisikletinin çalındığını, hırsızın yerine eski bir bisiklet bıraktığını belirledi. Büyük şok yaşayan Çal, "Alışveriş için gelmiştim. Kısa süre sonra dışarı çıktığımda bisikletim yerinde yoktu. Hırsız bisikletiyle gelip bir tur attıktan sonra kendi bisikletini bırakıp benim 1.500 TL değerindeki bisikletimi çalıp gitmiş" dedi. Görüntüleri inceleyen polis hırsızın peşine düşerken, bırakılan bisiklet ise parmak izi çalışmasının ardından polis merkezine götürüldü.