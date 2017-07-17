Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Önce tur attı sonra da çaldı

Antalya'da müşterinin market önünde bıraktığı 1.500 TL değerindeki bisiklete binip ortadan kaybolan hırsız, eski bisikletini orada bıraktı

Önce tur attı sonra da çaldı

Antalya'da müşterinin market önünde bıraktığı 1.500 TL değerindeki bisiklete binip ortadan kaybolan hırsız, eski bisikletini orada bıraktı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:12
Önce tur attı sonra da çaldı
banner404

HIRSIZLIK anı kameralara saniye saniye yansıdı. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı, saat 12.00 sularında Konyaaltı ilçesi, Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Markete bisikleti ile alışveriş yapmak için gelen Mimar İsa Çal, bisikleti dışarı bırakıp markete girdi. Alışveriş sonrası dışarı çıkan Çal, bisikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, İsa Çal'ın bisikletinin çalındığını, hırsızın yerine eski bir bisiklet bıraktığını belirledi. Büyük şok yaşayan Çal, "Alışveriş için gelmiştim. Kısa süre sonra dışarı çıktığımda bisikletim yerinde yoktu. Hırsız bisikletiyle gelip bir tur attıktan sonra kendi bisikletini bırakıp benim 1.500 TL değerindeki bisikletimi çalıp gitmiş" dedi. Görüntüleri inceleyen polis hırsızın peşine düşerken, bırakılan bisiklet ise parmak izi çalışmasının ardından polis merkezine götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 17.07.2017 23:22
Anahtar Kelimeler:
AntalyaMüşteriBisiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim