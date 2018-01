'Önce siz inanın'

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya konferans salonunda lise son sınıf öğrencilerine yönelik yapılan söyleşide eğitimci Süleyman Beledioğlu, sınavlara hazırlanma yöntemi, yeni sınav sistemi, etkili ders çalışma teknikleri, öğrenme stratejileri ve stresle başa çıkma konularında öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Beledioğlu, “Olumlu düşünün. Olumsuz düşünürseniz beyniniz çalışmaz, olumsuz düşünce insan beyninde öğrenme ve hatırlamayı engelliyor. Olumlu düşünürseniz kesinlikle bilgileri hatırlama ve öğrenme kapasiteniz artar” dedi. Öğrencilerin hedef koyarak ve kendilerine inanarak sınava hazırlanmalarını isteyen Beledioğlu, “Siz kendinize inanmıyorsanız anlatılanı anlamanıza imkan yok. Siz kendinize inanmalısınız. İnandığınız zaman beyniniz ışıklar saçıyor ve anlatılan her şeyi kaydediyor. İnsan beyni anladığını değil, üzerinde durulanı tekrar edileni tutuyor. Öğrenci ‘Ben sınıfta anlıyorum, evde unutuyorum’ diye şikayet ediyor. Bu normal bir beyin işlevi. İnsan beyninin anlayan bölgesiyle, anladığını kaydeden bölgesi farklı. İstediğiniz kadar anlayın, beyin tutmaz. Sınıfta dersi anladığınıza da fazla güvenmeyin, anlamak yetmiyor, mutlaka tekrarlayın. Sınavda yapamadıklarınızın nedeni de strese bağlı değildir. Anlamadığınız her şeyin, çözemediğiniz her sorunun tek bir nedeni vardır. Konuya hakim değilsiniz. Okul kitaplarına iyi çalışın, derslerinizi iyi dinleyin. Ama insan beyninin anladığını değil, tekrar edileni akılda tuttuğunu unutmayın. Tekrar edin. Çok okuyun, çok kitap okursanız matematik ve fen beceriniz de artar. Yatmadan önce zorlandığınız derse çalışın. Ders çalıştıktan hemen sonra cep telefonu, televizyon, bilgisayara bulaşmayın ve yatın. İnsan beyni üzerinde durulanı unutmaz. İstediğiniz kadar bilgiyi kitaptan alın. Bilgiyi almak ayrıdır bilgiyi tutmak ayrıdır” dedi.

Söyleşi sonunda Süleyman Beledioğlu’na paylaşımlarının anısına teşekkür belgesini Bahçeşehir Koleji Alanya Lise Müdürü Sibel Arıkan verdi.