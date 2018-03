Önce sevgisini sonra karaciğerini verdi

VURAL, eşine önce kalbini, sonra karaciğerini verdiğini söyledi. Manavgat’ta turizm sektöründe çalışan Rabia Vural, 2015 yılında aşırı yorgunluk ve uyku hissi şikayetiyle doktora gitti. Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene ve kan tahlilleri sonucu Vural'a, ileri derecede karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan Rabia Vural'ın hastalığının hızla ilerlemesi üzerine doktorları, acil organ bekleme sırasına kaydetti. Durumu her geçen gün kritikleşen Rabia Vural, 5. günün sonunda müjdeli haberi aldı. Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi tarafından bağışlanan karaciğer, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 6 saat süren ameliyatla Vural'a nakledildi.

İKİ YIL SONRA İKİNCİ NAKİL

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde 20 Ocak 2016'da kadavradan ilk karaciğer naklini olduktan sonra hayata tutunan Rabia Vural, "Nakil ameliyatımdan bir yıl sonra hayat arkadaşım Hakan ile tanıştık. Hakan hastalığımı biliyor, bana sürekli destek oluyordu. Her ikimiz de turizm sektöründe çalışıyoruz. Birbirimizi çok seviyorduk, bana evlenme teklif etti, çok mutlu oldum. 30 Kasım 2016'da nikah yaptık. Düğün için hazırlıklara başladık. Bu sırada yeniden hastalandım. 8 ay hastanede yatarak tedavi gördüm. Artık vücudum tedavilere cevap vermiyordu. Doktorlar durumumun acil olduğunu, hemen karaciğer nakli olmam gerektiğini söyledi. 8 aylık eşim Hakan, 'Ben karaciğerimin bir bölümünü veririm' dedi. Tüm karşı çıkmalarıma rağmen tetkikleri başlattı. Sonuçlar çıktığında Hakan'ın verici olabileceği söylendi. Böylece hayatımda ikinci kez mucizeyi yaşadım. Önce kalbini veren eşim, 5 Nisan'da karaciğeriyle beni hayata bağladı" diye konuştu. Eşinin karaciğer nakli olması gerektiğini duyunca bir saniye düşünmediğini anlatan Hakan Vural, "Durumu ağırlaşan eşimin acil karaciğer nakli olması gerektiğini söylediler. Bir an bile düşünmeden verici olmak istedim. Beni sevdiği için verici olmamı kabul etmedi. Ben de onu çok seviyorum, ısrarla verici olmak istedim. Eşim için canım feda" dedi.

ETİK KURUL KARAR VERDİ

Naklin gerçekleşebilmesi için Etik Kurul kararının olması gerektiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal, "İlk karaciğer naklini 2015 yılında olan Rabia Vural'ın ikinci nakli için eşi Hakan Vural bağış için gönüllü olunca hemen tıbbi işlemleri başlattık. Ancak Etik Kurul kararının da olması gerekiyordu. Etik Kurul kararı olumlu çıkınca nakil işlemi gerçekleştirildi" diye konuştu.