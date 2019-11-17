banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Önce serbest bırakılmış, sonra yeniden gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Kocaeli'de sosyal medyada yayınladığı videoyla Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kalan iş insanı M.A., yeniden gözaltına alındıktan sonra ikinci kez adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklandı

GÜNCEL 17.11.2019, 13:18 17.11.2019, 13:23
Önce serbest bırakılmış, sonra yeniden gözaltına alınmıştı! Karar verildi
banner404

VATANSEVERLER Hareketi Derneği Başkanı olan iş insanı M.A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfretti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan M.A., dün sabah adliyeye sevk edildi. M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın kararıyla M.A., dün serbest kaldıktan sonra yayınladığı videolar nedeniyle yeniden gözaltına alındı.
Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başiskele ilçesinde ikamet eden M.A.’nın kendi Facebook hesabında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici şekilde sözler sarf etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; şüpheli 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle Kocaeli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, şüpheliye isnat edilen eylem TCK 216/2 maddesi kapsamında değerlendirilmiş, yasada öngörülen ceza miktarı itibariyle eylemin tutuklama yasağı kapsamında kaldığı düşüncesiyle şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16 Kasım tarihinde yeniden gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır."
TUTUKLANDI
M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
 

#sosyal medya
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 17 Kasım 2019
İmsak 06:08
Güneş 07:31
Öğle 12:47
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
banner440
banner545